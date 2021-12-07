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За 10 месяцев Сбер в Иркутской области выдал больше кредитов, чем 2020-м

По итогам 10 месяцев 2021 года Байкальский банк Сбербанка в Иркутской области выдал более 250 тысяч потребительских кредитов, что больше, чем за весь 2020 год. Населением Приангарья оформлены займы на общую сумму свыше 62,1 миллиарда рублей (не считая ипотеки и автокредитования). Динамика региона по данному финансовому показателю соответствует общероссийским тенденциям — в целом по стране Банк (по данным к 01.10.21 г.) выдал населению свыше 2,1 триллиона рублей потребительских кредитов, что на 42% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. И это также превышает объем кредитов, оформленных населением в Сбере в 2020 году, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Рекордные выдачи в регионе пришлись на август-сентябрь 2021 года, когда частные клиенты в Иркутской области получили почти 14,4 миллиарда рублей в виде потребительских кредитов (на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года). С начала текущего года портфель этого вида кредитования за 10 месяцев в области вырос на 16,7 миллиарда рублей (рост на 26%) и достиг 81 миллиард рублей.

Высокие показатели потребительского кредитования в Байкальском банке Сбербанка связывают как с восстановлением спроса (клиенты реализуют свои планы, отложенные из-за начала пандемии коронавируса), так и с конкурентным предложением Сбербанка.

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:
— Всё больше клиентов выбирают потребительские кредиты Сбербанка для реализации своих жизненных планов, по данным банка в настоящее время каждый второй клиент сейчас обращается за получением кредита именно в Сбербанк. Жители Иркутской области высоко оценили качество сервиса в наших дистанционных каналах, что особенно актуально в период карантинных ограничений. Каждые три клиента из четырёх (76%)в Иркутской области предпочитают оформлять кредит в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. В целом в регионах России им сегодня на ежемесячной основе пользуются 71 миллион человек. В результате весь процесс — от оформления заявки до получения денег на счёт — занимает пару минут и не требует посещения банковского офиса. И еще одна причина роста числа выданных потребительских кредитов – это интересные предложения Сбера по ставкам, они были озвучены на спецакции, приуроченной к «Зеленому Дню», а сейчас продолжились - уже в новогоднем предложении.

Напомним, что в конце ноября 2021 года Сбер снизил ставки по потребительским кредитам. По займам, оформленным на срок от 13 месяцев включительно, в рамках новогодней акции, установлена специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она действует первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц (после окончания указанного периода устанавливается базовая ставка). Также снижена минимальная базовая ставка для потребительских кредитов вне зависимости от срока кредитования. Предложение действительно до 31 января 2022 года. Подробнее на сайте банка.

Подробно
* Ставка 5,9% на первый месяц для кредитов на срок от 1 года 1 месяца. Если у вас есть годовая подписка СберПрайм+ ставка 5,9% на первые 3 месяца. Ставка с 4-го месяца - 10,9 %
** Ставки по кредиту. Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах указанного диапазона. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит. Срок от 3 до 12 мес. Сумма кредита до 300 000 ₽. Получаю ЗП/пенсию в СберБанке от 10,9% до 18,5%, Общие условия от 11,9% до 18,5%. Срок от 3 до 12 мес. Сумма кредита от 300 000 до 1 000 000 ₽. Получаю ЗП/пенсию в СберБанке от 8,9% до 12,9%. Общие условия от 9,9% до 12,9%. Срок от 3 до 12 мес. Сумма кредита от от 1 000 000 ₽. Получаю ЗП/пенсию в СберБанке от от 8,9% до 10,9%. Общие условия от от 9,9% до 10,9%
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ПАО Сбербанк
Байкальский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк 

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По материалам: irk

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