За неделю в Иркутской области ОРВИ заболела 31 тысяча человек

За прошедшую неделю, с 29-го ноября по 5 декабря, в Иркутской области зарегистрирован 31 051 случай заболевания ОРВИ, 61% из них – дети до 14 лет. Лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 18 взрослых и 62 детей, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Сейчас в Приангарье завершается прививочная кампания против гриппа. На сегодня привито 30,4% населения. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная). Для недопущения микстинфекции прививочная кампании против гриппа и новой коронавирусной инфекции проходит параллельно.

Чтобы привиться от гриппа необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске вакцину от гриппа можно поставить в прививочном пункте в Сибэкспоцентре (режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00). Бесплатно привиться могут дети с шести месяцев, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, пациенты с хроническими заболеваниями.

В Иркутской области за неделю зарегистрировали 24 346 случаев заболевания ОРВИ

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