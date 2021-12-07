Загорелая Алеся Кафельникова затмила всех в «голом» платье на юбилее глянцевого журнала

23-летняя модель Алеся Кафельникова побывала на светской вечеринке, посвященной юбилею журнала GQ. Для выхода в свет молодая мама выбрала сверкающее нюдовое платье с вырезом до бедра. В отеле «Метрополь» состоялось празднование 20-летия журнала GQ в России. Кафельникова появилась на мероприятии в сияющим наряде, подчеркивающем ее стройное загорелое тело. На Олесе прекрасно смотрелось платье с откровенным декольте и вырезом до бедра от дизайнера Яны Яны Расковаловой. Красавица пришла на вечеринку в компании мужа, бизнесмена Георгия Петришина. В июле супруги впервые стали родителями. На гала-ужине, посвященном двадцатилетию российского GQ, присутствовали также Юлия Пересильд, Ксения Собчак, Константин Эрнст, Николай Цискаридзе, Яна Рудковская, Тимати, и другие знаменитости.Алеся Кафельникова Поклонники осыпали Кафельникову комплиментами, восхищенные образом Алеси. «Просто нереально красивая. Мое мнение-лучше Хадид или Натальи», «Просто идеальная внешность 😍», «Алеся, ты вдохновляешь !Ты мотивируешь брать с тебя пример и становиться лучшей версией себя», «Идеал красоты😍 Совершенство🔥»,- восхищаются пользователи в комментариях.Алеся Кафельникова Кстати, молодая мама уже пришла в форму после родов и не пропускает светские мероприятия. Недавно она она вышла в свет в компании Елизаветы Песковой.