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Загорелая Алеся Кафельникова затмила всех в «голом» платье на юбилее глянцевого журнала

Загорелая Алеся Кафельникова затмила всех в «голом» платье на юбилее глянцевого журнала
23-летняя модель Алеся Кафельникова побывала на светской вечеринке, посвященной юбилею журнала GQ. Для выхода в свет молодая мама выбрала  сверкающее нюдовое платье с вырезом до бедра. В отеле «Метрополь» состоялось празднование 20-летия журнала GQ в России. Кафельникова появилась на мероприятии в сияющим наряде, подчеркивающем ее стройное загорелое тело. На Олесе прекрасно смотрелось платье с откровенным декольте и вырезом до бедра от дизайнера Яны Яны Расковаловой. Красавица пришла на вечеринку в компании мужа, бизнесмена Георгия Петришина. В июле супруги впервые стали родителями. На гала-ужине, посвященном двадцатилетию российского GQ, присутствовали также Юлия Пересильд, Ксения Собчак, Константин Эрнст, Николай Цискаридзе, Яна Рудковская, Тимати, и  другие знаменитости.
Алеся Кафельникова Поклонники осыпали Кафельникову комплиментами, восхищенные образом Алеси. «Просто нереально красивая. Мое мнение-лучше Хадид или Натальи», «Просто идеальная внешность 😍», «Алеся, ты вдохновляешь !Ты мотивируешь брать с тебя пример и становиться лучшей версией себя», «Идеал красоты😍 Совершенство🔥»,- восхищаются пользователи в комментариях.
Алеся Кафельникова Кстати, молодая мама уже пришла в форму после родов и не пропускает светские мероприятия. Недавно она она вышла в свет в компании Елизаветы  Песковой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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