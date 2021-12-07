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Замминистра просвещения Абхазии отметила важность реализации проекта «Медицинский класс в московской школе»

Замминистра просвещения Абхазии отметила важность реализации проекта «Медицинский класс в московской школе»

Делегация Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия посетила школу № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко и школу имени В.В. Маяковского, чтобы перенять опыт реализации проекта «Медицинский класс в московской школе», сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Напомним, что проект объединяет усилия учителей столичных школ, открывших медицинские классы, ресурсы всех сетевых учреждений Департамента образования и науки города Москвы и лучших специалистов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Основными учебными предметами старшеклассников, поступивших в предпрофессиональный класс, становятся биология и химия. Именно эти уроки проходят по пять раз в неделю, также в школах есть элективные курсы: основы медицинских знаний, практикум по микробиологии, основы физиологии и анатомии, функциональные системы человека, оказание первой помощи. 

«Цель нашего приезда – перенять успешный опыт реализации проектов предпрофессионального образования. Мы обратили внимание на все эффективные городские проекты, но нашим приоритетом стал именно «Медицинский класс в московской школе». Выбор не случаен: пандемия расставила четкие приоритеты. Жизнь человека – самое важное и ценное. Здоровье наших жителей в руках наших врачей. Поэтому воспитание будущих специалистов в стенах средней общеобразовательной школы на таком высоком уровне, как в Москве, – на сегодня наш главный ориентир», – отметила Ада Кварчелия, заместитель министра просвещения и языковой политики Республики Абхазия. 

Членам делегации предоставили возможность познакомиться с оборудованием, с теоретической и практической частью уроков, узнать принципы построения грамотной управленческой команды школы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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