10 случаев, когда женщины перестали скрывать седину и это было их лучшее решение в жизни
Представительниц слабого пола в любом возрасте стремятся выглядеть хорошо. И для этого используют всевозможные косметические продукты. Зачастую волос касается волос – седину, тусклый цвет скрывают с помощью краски.
Об этом напомнила стилистка, которая пыталась не скрыть седину, а подчеркнуть ее. Она окрашивала волосы клиентов в красивый серебристый цвет, и это работало в 9 случаях из 10.
Эта покраска полностью повторяет естественный оттенков волос.
Эта дама в возрасте стала выглядеть гораздо лучше со светлым оттенком прядей.
Серебристый идеально подходит, чтобы скрыть возрастные изменения и омолодить женщину.
Эта женщина полностью преобразилась, ей очень идет новый стиль.
Такое впечатление, что природа сама диктует лучший оттенок волос.
А эта красотка выглядит теперь неповторимо.
Серый и черный дают уникальное сочетание.
Теперь не придется красить волосы каждые две недели – новый имидж скроет все недостатки волос.
Волосы этой женщины приняли свой природный цвет.
Серебристы оттенок волос и стильная стрижка делают свое дело.