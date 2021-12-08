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15 изобретений от парня, которые создаёт предметы для решения проблем, которые он сам и придумал

15 изобретений от парня, которые создаёт предметы для решения проблем, которые он сам и придумал

Если вы думаете, что эпоха изобретений давно закончилась, то блогер Мэтт Бенедетто с вами не согласится. Парень стал известен благодаря своим необычным идеям, которые получают прекрасное воплощение. Почему о нём ещё не трубят все газеты и другие СМИ? Да потому что Мэтт создаёт абсолютно бесполезные в повседневной жизни вещи, которые вряд ли кому-то вообще понадобятся. Хотя некоторые идеи парня можно назвать даже гениальными. В общем, чтобы составить своё мнение о его придумках, посмотрите, что он творит!

Держатель для ноутбука. Ведь обычная сумка скрывает всю его красоту!

Козырёк в стиле кроксов — чтобы он подходил к вашей обуви

Ролик, который не убирает шерсть с одежды, а наоборот оставляет её. Чтобы все думали, что у вас есть собака или котик

Коробка с запасными беспроводными наушниками

Если вы потеряете один наушник, то легко сможете его заменить другим из коробочки.

Чехол для TicTac, чтобы конфетки не раздражали вас своими звуками

Защитное устройство, которое не позволяет людям перелистывать фотографии в вашем телефоне

Наверняка у вас был момент, когда вы даёте кому-то посмотреть на фотографию у вас в телефоне, а человек начинает бессовестно листать галерею снимков туда-сюда. Чтобы избежать этого, Мэтт придумал защитное стекло, которое хранится на задней части телефона, а в нужный момент перекидывается на экран и не позволяет любопытным людям листать ваши фотографии.

Специальный будильник, который буквально поднимает вас с кровати

Как только сигнал будильника сработал, нужно схватиться за рукоятку, и она поднимет вас вверх. И тут уже будет не до сна!

Таймер, которые отсчитывает время, которое прошло с последнего глотка из кружки, рюмки или стакана

Насадка на душ, которая блокирует первый холодный поток воды. А когда вода нагреется, насадку можно поднять

Переворачиватель туалетной бумаги, чтобы слева её край был ближе к стене, а справа — ближе к вам

Пояс для любителей лапши быстрого приготовления

На этом поясе есть всё, что позволит вам насладиться любимой лапшой где угодно! Тут есть отделение для самой лапши, термоса с кипятком, держатель для соуса и палочек, а также рулончик бумажных полотенец.

Приспособление, которое позволяет использовать зубные нити на всех зубах сразу

Серьги с салфетками для тех, кто любит поплакать и не стесняется этого

Штаны, на 50% состоящие из шорт для купания, и на 50% — из полотенец

Перед купанием отстегните нижнюю часть, чтобы потом вытереться с её помощью.

Шприц, который равномерно распределяет соус по всему буррито или шаурме

И это не все изобретения от Мэтта! Здесь вы можете увидеть и другие его идеи, которые кому-то могут показаться шедеврами, а кому-то — абсолютно бесполезными придумками.


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По материалам: Юмор

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