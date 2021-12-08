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19 случаев, когда производители одежды решили добавить вещам прикольные детали, которые позабавили покупателей

19 случаев, когда производители одежды решили добавить вещам прикольные детали, которые позабавили покупателей

Одежда служит для человека самым простым и популярным способом продемонстрировать окружению свой стиль и образ жизни. И многие производители вещей стараются проявить максимум креатива, чтобы привлечь внимание покупателей к своему товару. Тут конечно не обходится без прикольных деталей и элементов, которые пусть и не всегда будут заметны постороннему глазу, зато точно позабавят обладателя той или иной вещи. Юморные послания на бирках, милые рисуночки на внутренней стороне брюк и даже цитаты известных писателей на подкладке — всё это мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

Увидела на барахолке пальто, в котором был карман для телефона, и на нём изображён телефон Нокиа

На штанах, которые я сегодня купил, оказались спрятаны 3 маленьких человечка

На моих любимых штанах с узором гусиная лапка на самом деле кошечки

На этой рубашке есть потайной карман с забавной надписью

Надпись: «Не рассказывай маме».

Никогда не замечал, что на собачке на моих рабочих штанах есть маленькая пила

В этой пряжке для ремня оказался спрятан нож

В кармане костюма оказался вшитый рецепт коктейля

Рецепт коктейля Белый русский: 50 грамм водки, 20 грамм кофейного ликёра и сливки. Налить водку с кофейным сиропом поверх льда и заполнить стакан сливками. Можете подавать.

На моём новом рюкзаке есть застёжка, которую я никогда не видел прежде

Эта застёжка на рюкзаке оказалась ещё и свистком

На собачке моих ковбойских джинсов оказался нарисован маленький ковбойский сапог

На моих штанах оказалась пришита интересная цитата

Цитата: «Цена чего угодно исчисляется отрезком жизни, который был потрачен на это». Генри Дэвид Торо.

Нашёл на барахолке джинсы, на которых была монета в качестве пуговицы

На карманах моих штанов оказалась напечатана карта мира

На ширинке моих штанов есть линейка

Кармашек в кармашке

Французский бренд решил напечатать инструкцию по стирке куртки в виде комикса

Потребовалось время, чтобы я заметил, что мои штаны пытаются мне что-то сказать

Надпись: «У тебя все получится».

На моих штанах есть инструкция

Инструкция:
1.Вдень одну ногу в штанину,
2. Повтори то же самое со второй ногой,
3. Проведи день хорошо.

В моей куртке есть вентиляционное отверстие

А на вашей одежде есть подобные прикольчики?


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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