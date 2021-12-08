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27 новогодних елочных базаров откроются в Иркутске 18 декабря

27 новогодних елочных базаров откроются в Иркутске 18 декабря

27 елочных базаров на 88 торговых местах откроются в Иркутске в преддверии Нового года. С 18 декабря жители всех районов города смогут приобрести живые ели, пихты, сосну и лапник. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Хвойные деревья заготавливают в Иркутской области. На организованных городской администрацией ярмарках продавцы обязаны подтвердить происхождение каждого дерева. По словам специалистов департамента потребительского рынка по экономике и стратегическому планированию администрации города, продажа возможно только при наличии порубочного билета или договора купли-продажи, который продавец заключил со специализированной организацией.

Жители Октябрьского округа смогут купить ель на трех специализированных торговых площадках: на улицах Байкальская (в районе дома № 209 «а»), Волжская (у дома №3) и Депутатская (около дома №14).

Шесть елочных базаров будут работать в Правобережном округе: на улицах Баррикад (в районе дома № 185), Шевцова (у дома № 4), Радищева (на остановке «Северная»), Тимирязева (на остановке «Музей Декабристов»), Рабочего Штаба (у дома № 62) и Урожайной (на остановке «Копай»).

Десять ярмарок откроется в Свердловском округе: на улицах Академическая (у дома № 2 «а»), Лермонтова (на остановках «Жуковского» и «Академгородок»), Маяковского (в районе дома № 5), Терешковой (в районе здания № 23).

Ярмарки будут работать в микрорайонах Первомайский (у дома № 62), Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города), Юбилейный (у дома №42), Ершовский (в районе остановки "Магазин «Лучик»), на бульваре Рябикова (вблизи здания № 5Б).

В Ленинском округе можно будет отправиться за елкой на одну из восьми торговых площадок. Три из них откроются на улице Розы Люксембург: в районе здания № 215В, на остановках «Школьная» и «Автостанция». Начнут работу елочные базары на улицах Муравьева (в районе здания № 17), Тельмана (около дома № 38), Шишкина (у дома № 9), Ярославского (на остановке «7-й микрорайон») и Воровского (вблизи здания № 10/1).

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По материалам: irk

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