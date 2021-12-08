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Алена Апина вместе с бывшим мужем отметила 20-летие единственной дочери

Алена Апина вместе с бывшим мужем отметила 20-летие единственной дочери
Экс-солистка группы «Комбинация», 57-летняя певица Алена Апина воссоединилась с экс-супругом Александром Иратовым, чтобы отпраздновать день рождения дочери Ксении. Бывшая солистка группы «Комбинация», Алена Апина и бизнесмен Александр Иратов воспитали общую дочь. 7 декабря Ксения отметила день рождения в кругу самых близких людей. В личном блоге именинница поделилась милым фото с родителями. Отметим, Алена Апина и Александр Иратов развелись в 2016 году. Однако экс-супруги сохранили хорошие отношения. Певица никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью.
Алена Апина и Александр Иратов дочерью Ксенией Поделилась кадрами со дня рождения и Алена Апина. На них она запечатлена за праздничным столом рядом с бывшим мужем. Кстати, крестным папой именинницы является Борис Моисеев.
Алена Апина и Александр Иратов Напомним, в 2019 году Ксения окончила Одинцовскую лингвистическую гимназию. Потом дочь Алены Апиной поступила в РУДН. Девушка выбрала факультет лечебного дела. Ксения хочет стать врачом. Звездная мама, конечно же, поддерживает любимую девочку. Она рада, что наследница не пошла по ее стопам. Алена Апина верит в Ксению. Александр Иратов тоже очень гордится дочерью. Отметим, Алена Апина 9 лет пыталась забеременеть и выносить малыша. Знаменитость мечтала о ребенке. В итоге девочку выносила и родила суррогатная мама. Напомним, Алена Апина развелась с мужем после 24 лет брака. По словам певицы, ей не хватило сил и дальше терпеть измены мужа. Певица призналась, что долгое время закрывала на все глаза ради семьи. «Он человек непростой и тяжелый. Он гулял на сторону. Я догадывалась об этом. Я делала вид, что этого ничего нет. Нужно, чтобы рядом был волшебный камень, который напитает тебя новой силой. В наших отношениях я была этим волшебным камнем. Все с годами копилось», — делилась артистка в программе «Судьба человека».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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