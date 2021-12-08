Аналитики: в 2022 году Xbox Series X и Playstation 5 легко купить не получится





Уже прошел год с момента релиза игровых приставок нового поколения — Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Купить без особых проблем можно только Xbox Series S, все остальные приставки в дефиците. Магазины и сама Microsoft стараются исправить ситуацию с дефицитом Xbox Series X, но аналитики считают, что в 2022 году она не сильно изменится.

Портал Windows Central поговорил со старшим аналитиком Niko Partners Даниэлем Ахмадом и независимым аналитиком Benji-Sales. Они сходятся во мнении, что в 2022 году легко купить Xbox Series X или Playstation 5 не получится — дефицит сохранится на консоли из-за сохраняющегося дефицита полупроводников.

Несмотря на дефицит новых приставок, Benji-Sales считает, что в 2022 году начнут выходить полноценные игры нового поколения от крупных издательств, которые не появятся на Xbox One и Playstation 4. Однако он отмечает, что «некоторые из крупнейших игр в мире, такие как Call of Duty и спортивные проекты, вероятно, по-прежнему будут придерживаться стратегии выхода на двух поколениях в 2022 году».

Что касается Даниэля Ахмада, он настроен еще более скептично касательно выхода игр нового поколения. Даниэль считает, что из-за дефицита Xbox Series X и Playstation 5 издательства будут менее охотно в 2022 году представлять и выпускать игры только на новом поколении приставок. По его словам, консоли Xbox One и Playstation 4 могут дольше оставаться актуальными на фоне проблем с поставками новых приставок, чем Xbox 360 и Playstation 3.