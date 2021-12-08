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Анастасия Макеева так хочет ребенка, что сделала детскую

Анастасия Макеева так хочет ребенка, что сделала детскую
Актриса Анастасия Макеева серьезно собралась стать матерью. Артистка активно намекает поклонникам, что скоро наконец-то станет мамой. Проблема беременности упиралась в редкий диагноз артистки — низкий овариальный резерв. Она четыре раза проходила через процедуру ЭКО, но безрезультатно. Недавно Макеева подошла к решению проблемы бесплодия с другой стороны — обратилась к квантовому психологу. Специалист заверил, что у звезды мюзиклов имеются подсознательные проблемы, которые блокируют наступление беременности. Хорошая новость в том, что их можно проработать и Макеева усердно над этим работает. В свете этих новостей публика следит за тем, как меняется фигура Анастасии: у неё заметно округлились формы. А некоторое время назад она стала обустраивать квартиру, купленную в доме на побережье моря. Говорят, что там артистка будет жить после рождения первенца. «У меня детская уже давно есть, осталось только родить. Все равно, девочка, мальчик, лишь бы здоровенький от любимого мужа», — цитирует Макееву «Пятый канал».
Анастасия Макеева с мужем На недвижимость Анастасия потратила больше семи миллионов рублей. Помимо этого она купила еще несколько квартир в том же регионе, которые собирается сдавать в аренду отдыхающим. Во время пандемии доходы артистки сильно выросли. Оставшись на время без концертов, она стала развивать свой бренд одежды, косметический бизнес, вести блог и продавать рекламу в нем. Недавно к этому списку добавились туристические поездки по Турции. Напомним, что Макеева замужем за строителем Романом Мальковым. Не известно, участвовал ли он в покупке жилья за границей. Часть своей зарплаты он, по решению суда, должен отдавать бывшей жене Светлане на трех общих детей. Еще один ребенок экс-супругов живет с отцом. Роман недавно подал документы на алименты — он хочет получать от Светланы 16 тысяч рублей в месяц на содержание сына.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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