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Андрей Григорьев-Апполонов выступает с переломанными костями

Андрей Григорьев-Апполонов выступает с переломанными костями
Певец Андрей Григорьев-Апполонов несмотря на травмы продолжает работать. На юбилейном концерте группы «Иванушки International» артист хромал, и это заметили поклонники. Рыжему из «Иванушек» уже 51 год. В этом возрасте здоровье уже все чаще подводит мужчину, и даже самые простые болячки оказываются не так уж безобидны. Больше месяца назад артист ударился ногой, после чего у него на пальце появился синяк. Почти месяц Андрей Григорьев-Апполонов ходил с больной ногой, думая, что это просто ушиб, однако палец так и заживал. Спустя месяц музыкант узнал, что травма куда серьезнее – у него перелом. Впрочем, даже в таком состоянии артист не дает себе отдыха и не перестает работать.
Андрей Григорьев-Апполонов «Болеть нельзя! Вот переломанные пальцы, а я сегодня буду прыгать», – заявил Григорьев-Апполонов программе «Светская хроника» перед своим юбилейным концертом. Как сообщил Пятый канал, после концерта артист все же собирается заняться своим здоровьем, ведь ему давно нужна перезагрузка. К тому же, в скором будущем группу ждет большой гастрольный тур, к которому тоже надо подготовиться. Изрядно уставший музыкант хотел бы уехать в Тибет или в Гималаи – хорошо бы там отдохнуть месяц или даже больше. Что касается личной жизни Григорьева-Апполонова, то его сердце сейчас свободно. После того, как от музыканта ушла жена, он больше не хочет жениться, но охотно знакомится с девушками и даже заводит романы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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