Binance приобрела 18% долю в сингапурской платформе security-токенов

Сингапурская «дочка» биткоин-биржи Binance стала владельцем 18% доли в местной регулируемой платформе security-токенов Hg Exchange.

Сделка подлежит одобрению регулятора. Финансовые условия не раскрываются.

Основанная в 2019 году PhillipCapital, PrimePartners и Fundnel платформа HGX обладает лицензией MAS признанного рыночного регулятора. Она позволяет обеспечивать торговлю цифровыми токенами и ценными бумагами.

Помимо security-токенов частных компаний, HGX ориентируется на листинг токенизированных вин, предметов искусства и недвижимости.

Торговая площадка работает на блокчейне Zilliqa.

«Мы намерены сотрудничать с HGX в расширении предложений продуктов и услуг на базе блокчейна», — сообщил CEO Binance Singapore Ричард Тен.

Binance работает в стране через Binance Asia Services Pte. Ltd. В настоящее время эта организация находится в списке компаний, которых освободили от владения лицензией на основе закона «О платежных услугах».

Binance Singapore, которой принадлежит домен binance.sg, направила в MAS заявку на получение лицензии и в настоящее время функционирует «в рамках соответствующего исключения».

Напомним, CEO биржи Чанпэн Чжао в ноябре сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции.

Позднее он добавил, что в числе возможных юрисдикций также рассматриваются ОАЭ и Сингапур. В начале декабря стало известно о планах получения регистрации в Великобритании.



