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Binance приобрела 18% долю в сингапурской платформе security-токенов

Binance приобрела 18% долю в сингапурской платформе security-токенов


Сингапурская «дочка» биткоин-биржи Binance стала владельцем 18% доли в местной регулируемой платформе security-токенов Hg Exchange.


Сделка подлежит одобрению регулятора. Финансовые условия не раскрываются.


Основанная в 2019 году PhillipCapital, PrimePartners и Fundnel платформа HGX обладает лицензией MAS признанного рыночного регулятора. Она позволяет обеспечивать торговлю цифровыми токенами и ценными бумагами.


Помимо security-токенов частных компаний, HGX ориентируется на листинг токенизированных вин, предметов искусства и недвижимости.


Торговая площадка работает на блокчейне Zilliqa. 


«Мы намерены сотрудничать с HGX в расширении предложений продуктов и услуг на базе блокчейна», — сообщил CEO Binance Singapore Ричард Тен.


Binance работает в стране через Binance Asia Services Pte. Ltd. В настоящее время эта организация находится в списке компаний, которых освободили от владения лицензией на основе закона «О платежных услугах». 


Binance Singapore, которой принадлежит домен binance.sg, направила в MAS заявку на получение лицензии и в настоящее время функционирует «в рамках соответствующего исключения». 


Напомним, CEO биржи Чанпэн Чжао в ноябре сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции. 


Позднее он добавил, что в числе возможных юрисдикций также рассматриваются ОАЭ и Сингапур. В начале декабря стало известно о планах получения регистрации в Великобритании.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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