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Bloomberg: Из Halo Infinite вырезали больше половины запланированного контента

Bloomberg: Из Halo Infinite вырезали больше половины запланированного контента


Игра Halo Infinite высоко оценена прессой, и многие журналисты говорят, что она является «лучшим Halo за последние 10 лет». Журналист Джейсон Шрейер после появления рецензий на игру, отметил, что она находилась в настоящем «производственном аду» и разработчики из 343 Industries боялись повторить судьбу Anthem с Halo Infinite. Тем не менее, у них получилось многое исправить, хоть и не без компромиссов.

Bloomberg сегодня опубликовал материал (авторы Джейсон Шрайер и Дин Бэсс), в котором рассказал некоторые детали о разработке Halo Infinite. В частности, о том, что игру серьезно «порезали», и изначально проект должен был быть гораздо больше:

К лету 2019 года Halo Infinite находилась в кризисном состоянии. Студия решила сократить почти две трети всей запланированной игры. […] В конце концов, открытый мир игры превратился из обширного, похожего на Zelda, во что-то гораздо меньшее. Вскоре некоторым в команде стало ясно, что даже с учетом компромиссов привести Halo Infinite в достойную форму к следующему показу будет невозможно. Тем не менее, сроки релиза не обсуждались. Microsoft сообщила 343 [Industries], что это должна быть игра для запуска вместе со следующей Xbox, что означало ее выпуск в ноябре 2020 года.

Журналисты отмечают, что только после провального показа Halo Infinite в 2020 году компания Microsoft приняла решение перенести проект. Во многом, Джозеф Стейтен (сценарист оригинальной трилогии Halo) смог убедить Microsoft сдвинуть дату выхода Halo Infinite, отметив, что игру еще можно спасти. Напомним, что Джозеф присоединился к команде Halo Infinite в августе 2020 года, после провальной демонстрации.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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