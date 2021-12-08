Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина хочет отсудить у него половину доли в "Норникеле"

Вадим Карасев

Долгий имущественный спор миллиардера Владимира Потанина и его бывшей жены Наталии может стать одним из самых дорогих в истории. Как сообщает Bloomberg, экс-супруга президента "Норильского никеля" и управляющей компании "Интеррос" снова претендует на значительную часть его активов. Речь идет о половине акций "Норильского никеля", которые принадлежат Потанину (то есть Наталия претендует на 7,5 миллиарда долларов), а также половине от дивидендов, полученных по акциям, с 2014 года (сообщается, что Потанин за это время получил в виде дивидендов около 6,6 миллиарда долларов).





Наталия Потанина

На сегодняшний день Потанин владеет 34% акций "Норникеля", их стоимость оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. В феврале этого года Потанин стал первым российским миллиардером, чье состояние достигло отметки 30 миллиардов долларов. К апрелю, правда, состояние миллиардера немного уменьшилось — в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes оценил его уже в 27 миллиардов долларов.

Наталия также хочет получить долю в объекте недвижимости в России, известном как "Осенний дом". Соответствующие требования она озвучила на слушаниях в лондонском суде.





Супруги прожили вместе 30 лет, у них есть трое детей. В 2014 году начался бракоразводный процесс пары, и он с самого начала сопровождался ожесточенными имущественными спорами. В 2016 году Наталия уже требовала долю в "Норникеле", а затем пыталась взыскать крупные компенсации, но ее иски несколько раз отклоняли в российских судах.

В 2019 году Высокий суд Лондона также отказал бывшей супруге миллиардера в иске на 6 миллиардов фунтов и признал справедливость вердикта российских судов. В мае Апелляционный суд Англии разрешил Наталии Потаниной вновь начать судиться с бывшим мужем. Как сообщает Independent, Потанин пытается оспорить это решение.

Надя Бесчетникова