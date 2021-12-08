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ЦБ Таиланда отметил риски в торговле банками цифровыми активами

ЦБ Таиланда отметил риски в торговле банками цифровыми активами


Банк Таиланда не приветствует совершение местными финансовыми учреждениями торговых операций с криптовалютами из-за присущей им волатильности. Подобные заявления сделал Чаявади Чай-Анант, старший директор по корпоративным коммуникациям ЦБ, пишет Bangkok Post.


«Банки [несут ответственность] за депозиты клиентов», — объяснил чиновник.


Помимо высокой волатильности Чай-Ананта выделил в качестве рисков киберугрозы, утечки персональных данных и отмывание денег.


«Если цифровые активы получат широкое распространение, это повлияет на стабильность платежной системы, финансовую стабильность и защиту потребителей», — пояснил он.


До Чай-Ананта в схожем ключе высказался директор департамента экономики и политики Саккапоп Паньянукул. Он назвал криптовалюты «пустыми монетами» и предупредил о недопустимости их использования в качестве платежного средства.


В ноябре старейший в стране кредитор Siam Commercial Bank приобрел 51% акций биткоин-биржи Bitkub. Ранее ее конкурент, Zipmex, привлекла $1,3 млрд от пятого по активам Bank of Ayudhya.


Напомним, власти Таиланда рассмотрят вопрос о запуске utility-токена TAT Coin для развития «криптотуризма».


Ранее в ведомстве озвучили идею привлечения в страну богатых держателей биткоина как туристов с высокими доходами.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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