Церковный календарь постов на 2022 год

Вадим Карасев

Посты — неотъемлемая часть православной культуры. К большинству из них необходимо готовиться заранее, поэтому рекомендуем ознакомиться со списком всех многодневных и однодневных постов в 2022 году.

Посты — это время чтения молитв, посещения церквей, воздержания и очищения. Старайтесь как можно больше постов проводить правильно, согласно всем церковным канонам. Мы собрали информацию обо всех постах 2022 года, чтобы вы не забыли о них и смогли к ним подготовиться заранее.

Многодневные посты 2022 года

Многодневные посты являются самыми сложными, потому что воздержание от животной пищи и излишнего веселья продолжается длительное время. Однако выполнение всех правил поста помогает замаливать грехи и очищать свою душу. Это очень важно для любого верующего человека.

Великий пост. Самый длинный и самый трудный пост. В 2022 году он начнется 7 марта, а закончится 23 апреля. Постарайтесь как следует подготовиться к нему и выполнить все, что от вас требуется. В Великий пост нужно читать молитвы о прощении грехов и искать возможность сделать жизнь своих близких лучше.

Петров пост. С 20 июня по 11 июля нас ожидает второй многодневный пост года — Петров или, как его еще называют, Апостольский. Он не такой длительный, как Великий, и не настолько важный, но это не значит, что его можно пропускать.

Успенский пост. Успенский пост никогда не меняет даты начала и завершения. В 2022 году он по традиции пройдет с 14 по 27 августа. В эти две недели принято поминать своими молитвами Богородицу. Заканчивается этот пост праздником Успения. Он посвящен завершению жизненного пути Богородицы.

Рождественский пост. Этот пост связывает конец одного года с началом другого. Он всегда начинается 28 ноября, а заканчивается 6 января. Это довольно продолжительный и непростой пост, особенно учитывая, что он выпадает на новогодние праздники.

Еженедельный пост в пятницу и среду

Еженедельными постными днями в православии являются среда и пятница. Постная среда посвящена предательству Иуды, который продал Христа за тридцать монет. Постные пятницы посвящены страданиям Христа на кресте. В эти дни недели запрещено вкушать животную пищу. Но есть и исключения из этого правила. Пост в пятницу и среду не актуален в так называемые сплошные седмицы. Это периоды, в которые можно есть все, что угодно, ведь нет никакого поста:

Святки — с 7 января по 18 января;Мытаря и фарисея — с 14 февраля по 20 февраля;Сырная седмица (масленичная неделя) — с 28 февраля по 6 марта;Пасхальная (Светлая) неделя после Пасхи — с 25 апреля по 1 мая;Троицкая седмица — с 13 июня по 19 июня.

Когда на среду или пятницу приходятся дни памяти разных святых, разрешается есть пищу с растительным маслом. Если на постную среду или пятницу выпадают большие праздники, например, Покров, то можно есть еще и рыбу.

Однодневные посты 2022 года

В эти три дня в году установлен строгий пост — без рыбы и мяса, но с возможностью употребления растительного масла:

. Это день накануне двунадесятого праздника Крещения Господня. В этот день христиане готовятся к очищению святой водой;. Это день памяти великого пророка Иоанна, именуемого также Крестителем;. Это важный праздник, в который также установлен строгий пост.