Что готовить на Новый 2022 год Тигра: три блюда, которые привлекут удачу

Вадим Карасев

Новогоднее застолье требует мастерства и времени, поэтому многие заранее составляют праздничное меню. Продукты подбирают не только с учетом предпочтений гостей, но и опираясь на вкусы нового покровителя года — Тигра.

2022 год пройдет под эгидой Водяного Тигра, задобрить которого важно в новогоднюю ночь. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают приготовить три блюда, которые придутся по душе гостям и станут источником удачи на весь год. Новый покровитель обязательно оценит старание и выбор продуктов и будет помогать в течение всего года. Вместе с новогодним меню важно продумать и украшения, которые помогут привлечь процветание и создадут неповторимую атмосферу праздничного настроения.

Новогодняя закуска





Порадовать близких необычной подачей в год Тигра — выгодное решение. Для приготовления закусочных шариков понадобятся:

отварная морковь — 3 небольших корнеплода;плавленый сыр — 100 грамм;отварные яйца — 2 штуки;майонез — по вкусу;чеснок — 1-2 зубчика;водоросли нори для украшения.

Отварную остуженную морковь натирают на терке и откладывают в сторону. Яйца, плавленый сыр и чеснок натирают на мелкой терке, при желании добавляют отварную или копченую курицу, заправляют майонезом и катают небольшой шарик. Морковь разделяют на части и выкладывают на пищевой пленке, помещая в середину закусочный шарик. Края пленки приподнимают, формируя шар. Готовые шарики украшают нарезанными пластинами водорослей в виде тигровых полосок. Такая закуска будет отличным украшением новогоднего стола.

Горячее блюдо





Новогодний стол редко обходится одними закусками, и проводить 2021 год можно праздничным ужином с красивой подачей куриного филе, обжаренного в беконе. Для этого блюда понадобятся:

филе грудки — полкило;копченый бекон — 1 пачка;мед — чайная ложка;горчица — чайная ложка;сок лимона — столовая ложка;соевый соус — 200 миллилитров;соль, перец, семена кунжута и зелень — по вкусу.

Филе разрезают на полоски толщиной около 3 сантиметров, следом готовят маринад. В соевый соус добавляют лимонный сок, горчицу, мед, соль и специи, тщательно перемешивают и помещают в готовую смесь филе курицы на 20 минут.

Каждый кусок филе плотно оборачивают полосками бекона и кладут на коврик для выпечки, смазывая сверху оставшимся маринадом и посыпая семенами кунжута. Заготовки помещают в духовку, разогретую до 180° С на 20-25 минут.

Сочное мясо с хрустящей корочкой подают горячим, украшая зеленью и ядрами граната. К такому блюду подойдет любой соус, особенно кислый ягодный из красной смородины. Ягоды подчеркнут нежность мяса и нейтрализуют лишний жир бекона.

Десерт





Красивая подача на новогоднем столе порадует приглашенных гостей, поэтому подавать вкусный десерт можно не в привычных салатниках, а в апельсиновой кожуре. Фруктовый салат готовят из любых ингредиентов, заправляя его легким йогуртом и украшая взбитыми сливками. Завершить композицию помогут свежие ягоды или кондитерская посыпка. Для тарелочек крупные апельсины разрезают пополам и чайной ложкой вырезают мякоть. Края получившихся половинок надрезают кухонными ножницами, делая узоры.