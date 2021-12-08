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Данила Козловский поделился редким фото со старшим братом и рассказал о его проекте

Данила Козловский поделился редким фото со старшим братом и рассказал о его проекте
36-летний актер Данила Козловский показал старшего брата и рассказал, чем он занимается. Не секрет, что звезда «Викинга», Данила Козловский вырос в многодетной семье с двумя братьями – старшим Егором и младшим Иваном. Артист не любит делиться с публикой историями о семье и рассказывает разве что о маме Надежде Николаевне, которая одна воспитала мальчиков после развода с мужем. Однако редко на страницах звезды «Чернобыля» все же появляются кадры с родными – обычно со старшим братом, с которым они довольно близки. Вот и на свежем фото, опубликованном в Instagram, Козловский запечатлен в обнимку с Егором, с которым они, хотя и связаны кровными узами, но совершенно не похожи внешне. Актер воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать о развитии социально-образовательного проекта, который его родственник запустил еще пять лет назад. Тогда Данила помог брату с инвестициями и всячески продвигал его детище, а теперь похвастался, что стартап успешно растет и вскоре появится еще одно приложение, которое призвано помогать детям с особенностями развития.
Данила Козловский с братом Иваном «Почти пять лет назад мой брат Егор дал старт проекту AR Tutor. Впрочем, тогда никто не предполагал, что попытка сделать что-то полезное и интересное станет серьезным проектом и получит имя AR Tutor.
Сейчас у Егора есть твердое намерение выйти на принципиально новый уровень – и по масштабу, и по используемым технологиям. К пятилетию выходит очередное бесплатное мобильное приложение AR Tutor «Коммуникатор» – инструмент для развития речи у детей с особенностями развития», - рассказал о проекте брата Данила Козловский. «Браво!!!!Горжусь!!! 🔥❤️», написал к комментариях младший брат актера, Иван. «Красавцы🔥», «Брат - удивительный человек ! Столько Света в глазах !!!», «Такие разные и оба красивые 🔥», «Такие прям… мужчины», «Ай, да братья, ай, да молодцы👏👍❤️», «Братья, вы прекрасны ❤️Удачи 🙌»,  откликнулись подписчики Козловского. Напомним, из трех братьев лишь Данила смог стать известным и успешным. Однако актер никогда не отворачивался от родных и старался помогать им всем, чем возможно. Одно время он поддерживал младшего брата, который рано женился и обзавелся ребенком, поэтому не получил высшего образование и трудился на стройке. Старший Егор тоже признавался в одном интервью, что все дорогие вещи получил от Козловского.  «Все, что есть в моей жизни, мне подарил Данила – машины, мотоциклы и часы», — отмечал он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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