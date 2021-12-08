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Даня Милохин потратил сумасшедшие деньги на свой день рождения

Даня Милохин потратил сумасшедшие деньги на свой день рождения
Блогер и певец Даня Милохин с размахом отметил свой двадцатилетний юбилей. Тиктокер устроил вечеринку по случаю своего дня рождения в стиле глэм-рок в столичном клубе. Организацией торжества занималось агентство Иды Галич, специализирующееся на проведении праздников. Среди звездных гостей отметились Клава Кока, Ольга Бузова, Николай Басков, Настя Ивлеева, Андрей Малахов и другие. Такие праздники всегда требуют серьезных финансовых затрат – от аренды помещения до услуг ведущего и комиссии агентству. Эксперты подсчитали, что празднование 20-летнего юбилея обошлось Милохину в миллион рублей.
Даня Милохин Поздравить Даню пришла и его партнерша по проекту «Ледниковый период» Евгения Медведева, с которой тиктокеру приписывают роман. Прославленная фигуристка подарила ему спортивную форму и наградила  поцелуем. Впрочем, на публике звездная пара не демонстрировала свои чувства. Они ограничились лишь совместным снимком в соцсетях, где стояли, обнявшись. Это дало поклонникам почву для новых обсуждений. «Красавчики! Так нравитесь!», «Любимые котики!», «Верю, что у вас всё всерьез», «Лучшая пара "Ледникового периода». Смотрим только из-за вас!», «Победы вам! Вы ее заслужили!», «У вас роман или пиар? В любом случае смотритесь невероятно!», «Вы очень хорошие!», «Самые милые крутышки! Просто лучшие!» — отметили фанаты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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