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Даня Милохин пожаловался на Илью Авербуха

Даня Милохин пожаловался на Илью Авербуха
Блогер и певец Даня Милохин признался, что фигурист не выпускал его, пока не закончится тренировка. Артист рассказал об «издевательствах» хореографа Ильи Авербуха на шоу «Ледниковый период», где он выступает в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Как отметила Евгения Медведева после очередного номера, она с ума сходила во время тренировок парных поддержек. По словам фигуристки, она сильно устала.
Илья Авербух «Три часа ночи, мне страшно», — заявила Медведева. «Мы хотим уйти, а он нас держит», — заявил Даня Милохин, указав на Илью Авербуха, сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, что пара Милохин – Медведева считается одной из фавориток «Ледникового периода». Им очень благоволит в последнее время председатель жюри Татьяна Тарасова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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