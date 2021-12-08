Депутаты ЗС предлагают присвоить диагностическому центру имя Игоря Ушакова
8 декабря комитет по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Иркутской области одобрил предложение о присвоении Иркутскому диагностическому центру имени бывшего главного врача Игоря Васильевича Ушакова. Об этом сообщает официальный телеграм-канал комитета.
Депутаты одобрили инициативу единогласно. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Заксобрания.
Игорь Васильевич Ушаков был главным врачом диагностического центра с 2008 года, кандидатом медицинских наук. Он впервые в Иркутской области внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие современные виды исследований. Игорь Васильевич скончался от коронавируса 22 ноября.Предыдущая новость по этой теме: