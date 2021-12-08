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Девушка показала, что находится внутри адвент-календаря Chanel за 64 тысячи рублей и ее заблокировал сам бренд и разочаровал интернет

Девушка показала, что находится внутри адвент-календаря Chanel за 64 тысячи рублей и ее заблокировал сам бренд и разочаровал интернет

Адвент-календарь – популярная продукция, которую выпускают многие косметические и парфюмерные компании. Такое изделие представляет собой упаковку из плотного коробка, в котором кроются ячейки с номерами – они соответствуют числу дней, оставшихся до Новогодних праздников.

Каждый день, начиная с первого ноября владелец адвент-календаря открывает одну из ячеек и получает один из продуктов.

Многие компании выпускают такой тип продукта, как адвент-календарь, и торговая марка Chanel не стала исключением. Продукт, который предложила компания покупателям в конце 2021 года, стоит без малого 64 000 рублей.

На сегодняшний день найти товар не представляется возможным, так как он распродан. Одна из покупательниц выложила в Тик Ток видео, на которых вскрывала ячейки. Первый ролик показывает содержимое первой ячейки – им оказались наклейки с лого марки. Девушка очень удивилась

«Может это шутка такая, наклейки, вы серьезно?».


Когда в очередной ячейке она выявила мешочек, она разочаровалась, а после развеселилась:

«В это сложно поверить, но это правда».

Также в адвент-календаре блогерша нашла пробник крема:

«Это мило, но мало».

Далее последовал браслет из керамики:

«Кажется, бренд насмехается над покупателями».

Хотя девушку обрадовали помады, закладка для книги.

@eliseharmon

I’ll lay everything out and show you all of the contents and you can tell me if you think it’s worth it ##chaneladventcalendar

♬ Rockin’ Around the Christmas Tree — Brenda Lee

Еще одно выпущенное видео стало шоком для многих зрителей. Как оказалось, представители Chanel пожаловались на ролики, ввиду чего он были заблокированы, при этом причину девушке не объяснили. Несмотря на это, ее ролики смогли набрать более трех десятков миллионов просмотров, а видео, где речь идет о блокировке – почти 4 млн.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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