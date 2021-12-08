Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » Девушки показали, как они фотографируют парней, и какими снимками те отвечают. Без смеха на это не взглянешь

Девушки показали, как они фотографируют парней, и какими снимками те отвечают. Без смеха на это не взглянешь

Девушки показали, как они фотографируют парней, и какими снимками те отвечают. Без смеха на это не взглянешь

Если вам не нравится то, как вы получаетесь на фотографиях, возможно, проблема не в вас, а в вашем фотографе. Эту боль испытывают многие девушки. Они в шутку показывают в Твиттере, как фотографируют своих парней (и делают это хорошо), и как парни фотографируют их. Надо ли говорить, что во втором случае снимки выходят, мягко говоря, неудачными. Смотрите и сочувствуйте!

Девушки сравнивают то, как они фотографируют парней, и как парни фотографируют их

С высоты своего роста

Расфокус

Крупным планом

Фото с собакой

Фото в расфокусе — это тренд, вы не понимаете

Пока ты спишь

Мы вам как-то рассказывали историю про одну девушку, которая уснула после вечеринки, а утром тоже нашла много фотографий авторства своего парня, который показал, как позаботился о ней.

Важно выбрать удачный момент

С едой

Зато с юмором

Фото за столом

Разница очевидна

Фотографии в супружеских парах

С братьями эта система тоже работает

Главное — эмоции

А предыдущую подборку таких сравнений вы можете найти здесь.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Фурсенко: ситуация в науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно
Фурсенко: ситуация в науке позволяет использовать дополнительные
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона
В Wasteland 3 сыграло уже больше 2 миллионов человек
В Wasteland 3 сыграло уже больше 2 миллионов человек
Слух: Alan Wake 2 официально анонсируют на The Game Awards 2021
Слух: Alan Wake 2 официально анонсируют на The Game Awards 2021
Высокооцененная игра OneShot выйдет на Xbox и получит русскую локализацию
Высокооцененная игра OneShot выйдет на Xbox и получит русскую
Bloomberg: Из Halo Infinite вырезали больше половины запланированного контента
Bloomberg: Из Halo Infinite вырезали больше половины запланированного
GTA Online получит сюжетное обновление «Контракт» с Доктором Дре
GTA Online получит сюжетное обновление «Контракт» с Доктором Дре
Девушки показали, как они фотографируют парней, и какими снимками те отвечают. Без смеха на это не взглянешь
Девушки показали, как они фотографируют парней, и какими снимками те
15 изобретений от парня, которые создаёт предметы для решения проблем, которые он сам и придумал
15 изобретений от парня, которые создаёт предметы для решения
19 случаев, когда производители одежды решили добавить вещам прикольные детали, которые позабавили покупателей
19 случаев, когда производители одежды решили добавить вещам
Учительница потеряла тетрадь, и виной тому кошка и робот-пылесос. Оказалось, такое случалось не только у неё
Учительница потеряла тетрадь, и виной тому кошка и робот-пылесос.
Данила Козловский поделился редким фото со старшим братом и рассказал о его проекте
Данила Козловский поделился редким фото со старшим братом и рассказал

Топ на сегодня

Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн
Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями
Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями

Еще по теме

Тэёхен победил в рейтинге «8 айдолов, которые хорошо фотографируют»
Зависимые от Инстаграма люди испытывают счастье
Кристен Стюарт и Стелла Максвелл отправились в бар в Лос-Анжелесе
Бомбические девушки неформалки (111 ФОТО)