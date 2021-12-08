Девушки показали, как они фотографируют парней, и какими снимками те отвечают. Без смеха на это не взглянешь
Сегодня, 19:21
Если вам не нравится то, как вы получаетесь на фотографиях, возможно, проблема не в вас, а в вашем фотографе. Эту боль испытывают многие девушки. Они в шутку показывают в Твиттере, как фотографируют своих парней (и делают это хорошо), и как парни фотографируют их. Надо ли говорить, что во втором случае снимки выходят, мягко говоря, неудачными. Смотрите и сочувствуйте!
Девушки сравнивают то, как они фотографируют парней, и как парни фотографируют их
С высоты своего роста
Расфокус
Крупным планом
Фото с собакой
Фото в расфокусе — это тренд, вы не понимаете
Пока ты спишь
Мы вам как-то рассказывали историю про одну девушку, которая уснула после вечеринки, а утром тоже нашла много фотографий авторства своего парня, который показал, как позаботился о ней.
Важно выбрать удачный момент
С едой
Зато с юмором
Фото за столом
Разница очевидна
Фотографии в супружеских парах
С братьями эта система тоже работает
Главное — эмоции
А предыдущую подборку таких сравнений вы можете найти здесь.
По материалам: Юмор