Девушки показали, как они фотографируют парней, и какими снимками те отвечают. Без смеха на это не взглянешь

Если вам не нравится то, как вы получаетесь на фотографиях, возможно, проблема не в вас, а в вашем фотографе. Эту боль испытывают многие девушки. Они в шутку показывают в Твиттере, как фотографируют своих парней (и делают это хорошо), и как парни фотографируют их. Надо ли говорить, что во втором случае снимки выходят, мягко говоря, неудачными. Смотрите и сочувствуйте!

Девушки сравнивают то, как они фотографируют парней, и как парни фотографируют их

С высоты своего роста

Расфокус

Крупным планом

Фото с собакой

Фото в расфокусе — это тренд, вы не понимаете

Пока ты спишь

Мы вам как-то рассказывали историю про одну девушку, которая уснула после вечеринки, а утром тоже нашла много фотографий авторства своего парня, который показал, как позаботился о ней.

Важно выбрать удачный момент

С едой

Зато с юмором

Фото за столом

Разница очевидна

Фотографии в супружеских парах

С братьями эта система тоже работает

Главное — эмоции

А предыдущую подборку таких сравнений вы можете найти здесь.