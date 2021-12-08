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Для Xbox Series X существует чехол за 12 евро

Для Xbox Series X существует чехол за 12 евро


Может показаться, что чехол — это последняя вещь, в которой нуждается игровая приставка Xbox Series X. Тем не менее, он существует и доступен для покупки в магазине Amazon.

На Amazon можно купить чехол за 12 евро, который, как указано в описании, «защищает консоль от пыли, влаги и царапин». Говорится в описании к чехлу, его нужно снять при обычных режимах работы, он существует скорее для переноски консоли. Но его можно использовать и при включенной приставке, конструкция с вырезом на задней стороне консоли позволяет получить доступ ко всем портам.




Изготовлен чехол из «высококачественной оксфордской ткани, которая способна защитить консоль от пыли и царапин».

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По материалам: newxboxone

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