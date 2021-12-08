Dogecoin вошла в топ-5 самых популярных новостных запросов Google в 2021 году

Мем-криптовалюта Dogecoin (DOGE) заняла четвертую строчку в списке самых популярных запросов поисковика Google по всему миру в категории «Новости» в 2021 году.

Наибольший интерес к Dogecoin на протяжении года проявляли жители США, Турции, Канады, Сингапура и Нидерландов.

Данные: Google Trends.

В топ-10 в этой категории также вошел запрос о цене второй по капитализации криптовалюты — "Ethereum Price".

Напомним, в ноябре исследователи The Advisor Coach заявили, что Dogecoin оказалась самой популярной криптовалютой по поисковым запросам в 23 штатах США. Лидерство DOGE аналитики объяснили вниманием к активу Илона Маска.

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О том, что собой представляет Dogecoin, читайте в наших карточках.