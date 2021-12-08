Dress Code. В Санта-Монике прошла премия People's Choice Awards. Среди гостей — Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Холли Берри
Вчера в Санта-Монике состоялась ежегодная премия People's Choice Awards, которую присуждают звездам из области моды, кино, музыки и телевидения, победившим в голосовании в интернете. Гостями церемонии стали представительницы семейства Кардашьян-Дженнер в составе Ким и Хлое Кардашьян и их мамы Крис Дженнер, Холли Берри, Кристина Агилера, Скарлетт Йоханссон, Пэрис Джексон и другие.
Позировать на ковровой дорожке перед мероприятием, в отличие от других знаменитостей, Ким Кардашьян не стала, однако отметилась на сцене. Получая награду за заслуги в фэшн-индустрии (Ким назвали "Фэшн-иконой года"), звезда поблагодарила своего бывшего мужа Канье Уэста за то, что он познакомил ее с миром моды. Получила Ким и еще одну награду — на премии отметили последний сезон их семейного реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
Список победителей People's Choice Awards 2021
"Народный герой года" — Дуэйн Джонсон
"Фэшн-икона года" — Ким Кардашьян
"Икона в музыке" — Кристина Агилера
"Икона года" — Холли Берри
Кино
"Фильм года" — "Черная вдова"
"Комедия года" — "Главный герой"
"Боевик года" — "Шан-Чи и легенда десяти колец"
"Драма года" — "Круэлла"
"Семейное кино года" — "Лука"
"Актер года" — Дуэйн Джонсон, "Круиз по джунглям"
"Актриса года" — Скарлетт Йоханссон, "Черная вдова"
Телевидение
"Сериал года" — "Локи"
"Самый качественый сериал года" — "Игра в кальмара"
"Реалити-шоу года" — "Семейство Кардашьян"
"Лучший сериальный актер" — Том Хиддлстон, "Локи"
"Лучшая сериальная актриса" — Эллен Помпео, "Анатомия страсти", Кэтрин Хан "Ванда/Вижн"
Музыка
"Артист года" — Lil Nas X
"Артистка года" — Адель
"Группа года" — BTS
"Песня года" — Butter, BTS
"Альбом года" — Sour, Оливия Родриго
"Кантри-певец года" — Блэйк Шелтон
"Новый артист года" - Оливия Родриго
"Клип года" — Butter, BTS
Поп-культура
"Звезда соцсетей" — Бритни Спирс