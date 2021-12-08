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Dress Code. В Санта-Монике прошла премия People's Choice Awards. Среди гостей — Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Холли Берри

Dress Code. В Санта-Монике прошла премия People's Choice Awards. Среди гостей — Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Холли Берри

Вчера в Санта-Монике состоялась ежегодная премия People's Choice Awards, которую присуждают звездам из области моды, кино, музыки и телевидения, победившим в голосовании в интернете. Гостями церемонии стали представительницы семейства Кардашьян-Дженнер в составе Ким и Хлое Кардашьян и их мамы Крис Дженнер, Холли Берри, Кристина Агилера, Скарлетт Йоханссон, Пэрис Джексон и другие.

Позировать на ковровой дорожке перед мероприятием, в отличие от других знаменитостей, Ким Кардашьян не стала, однако отметилась на сцене. Получая награду за заслуги в фэшн-индустрии (Ким назвали "Фэшн-иконой года"), звезда поблагодарила своего бывшего мужа Канье Уэста за то, что он познакомил ее с миром моды. Получила Ким и еще одну награду — на премии отметили последний сезон их семейного реалити-шоу "Семейство Кардашьян".



Ким Кардашьян
Ким Кардашьян, Хлое Кардашьян и Крис Дженнер
Холли Берри
Пэрис Джексон
Лили Рейнхарт
Сара Хайленд и Уэллс Адамс
Минди Калинг
Сидни Суини
Лаверна Кокс
Дуэйн Джонсон
Кайл Ричардс
H.E.R.


Скарлетт Йоханссон


Список победителей People's Choice Awards 2021

"Народный герой года" — Дуэйн Джонсон

"Фэшн-икона года" — Ким Кардашьян

"Икона в музыке" — Кристина Агилера

"Икона года" — Холли Берри

Кино

"Фильм года" — "Черная вдова"

"Комедия года" — "Главный герой"

"Боевик года" — "Шан-Чи и легенда десяти колец"

"Драма года" — "Круэлла"

"Семейное кино года" — "Лука"

"Актер года" — Дуэйн Джонсон, "Круиз по джунглям"

"Актриса года" — Скарлетт Йоханссон, "Черная вдова"

Телевидение

"Сериал года" — "Локи"

"Самый качественый сериал года" — "Игра в кальмара"

"Реалити-шоу года" — "Семейство Кардашьян"

"Лучший сериальный актер" — Том Хиддлстон, "Локи"

"Лучшая сериальная актриса" — Эллен Помпео, "Анатомия страсти", Кэтрин Хан "Ванда/Вижн"

Музыка

"Артист года" — Lil Nas X

"Артистка года" — Адель

"Группа года" — BTS

"Песня года" — Butter, BTS

"Альбом года" — Sour, Оливия Родриго

"Кантри-певец года" — Блэйк Шелтон

"Новый артист года" - Оливия Родриго

"Клип года" — Butter, BTS

Поп-культура

"Звезда соцсетей" — Бритни Спирс


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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