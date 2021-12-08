Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей

Вадим Карасев

52-летняя Дженнифер Энистон появилась на обложке нового номера журнала The Hollywood Reporter. Актриса поучаствовала в модной фотосессии и пообщалась с журналистом издания.





Дженнифер Энистон

В интервью Дженнифер упомянула, что видится со своим бывшем мужем Джастином Теру, с которым у нее остались очень теплые дружеские отношения. Так, рассказывая журналистке об интерьере своего дома, актриса упомянула кабинет, который ранее принадлежал Джастину и именно он придумал его дизайн — весьма брутальный, в темных тонах и с бетонными стенами. Теперь же это место, где сама Джен читает сценарии, и оформлен он в нежных кремовых тонах. Энистон отметила, что когда Теру недавно заглядывал в гости, он захотел взглянуть на свой бывший кабинет и оценил перемены.

Он сказал: "Ну, должен признать, это супермило",

— поделилась Дженнифер.





Энистон также прокомментировала съемки реюниона культового сериала "Друзья". От воссоединения актеры ситкома долго отказывались, но в итоге проект все-таки состоялся, и актриса рассказала, что же изменило настрой.

Появление режиссера Бена Уинстона. Мы потом сказали: "Не знаю даже, соблазнил только его талант, его обаяние или комбинация всего этого". Даже парни говорили: "Черт, я как будто влюбился в него". Мы даже не знаем, согласились мы, потому что это просто было хорошо, или потому что он такой великолепный. Как бы то ни было, мы все сказали "да",

— рассказала Энистон.





Актриса также призналась, что съемки были для нее эмоционально довольно тяжелыми из-за ностальгии по былым временам и воспоминаниям, так что иногда она даже выходила со съемочной площадки.

Они построили декорации в точности такими, какими они были. Это просто застало меня врасплох, потому что я думала: "О, привет, прошлое, помнишь меня? Как мы думали, что весь мир перед нами, и жизнь будет просто великолепной, а потом переживали, возможно, самое трудное время в своей жизни?"

— добавила Дженнифер.





Энистон с юмором рассказала и о чрезмерном внимании СМИ к ее личной жизни, которое ей приходилось переживать на протяжении всей карьеры. Актриса отметила, что то, что раньше появлялось в таблоидах, сегодня просто переместилось в соцсети:

То, что тогда таблоиды и СМИ делали с личной жизнью людей, делают сейчас обычные люди. Хотя я так давно не видела таблоидов. Я еще жду близнецов? Стану ли я чудо-матерью в 52 года?

— со смехом рассказала Дженнифер.

Энистон честно призналась, что не успевает за всеми изменениями в индустрии и даже чувствует себя несколько старомодной из-за того, что не вписывается во все современные тренды.

Это уже не та индустрия, которая была раньше. Все уже не так гламурно. Постепенно речь начинает идти только о подписчиках в TikTok и Instagram, как будто мы сейчас нанимаем людей, основываясь на количестве подписчиков, а не на таланте. Я просто теряю связь. Я не из числа тех, кто думает: "Я хочу быть актуальной и заведу тикток",

— заметила Дженнифер.





При этом стоит отметить, что в инстаграме актриса весьма популярна — там у нее почти 40 миллионов подписчиков и она в числе звезд, кто быстрее всех набрал свой первый миллион подписчиков после регистрации аккаунта. Но ведение соцсетей и необходимость присутствия в них Дженнифер тем не менее находит утомительным.

Надя Бесчетникова