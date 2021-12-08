Фил Спенсер считает, что Kinect был важен для развития Xbox





Современные игровые приставки Xbox Series X и Xbox Series S уже не поддерживают контроллер Kinect, тогда как прошлое поколение Xbox старались активно связать с этим устройством. Kinect входил в комплектацию Xbox One на протяжении нескольких месяцев после релиза приставки, и, во многом, именно из-за него консоль заметно проигрывала Playstation 4 на старте в продажах (Xbox One стоила дороже).

Тем не менее, руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер не считает, что Kinect был провалом. В интервью журналу EDGE Фил заявил, что Kinect, в том числе, помог стать Xbox тем, чем он сейчас является:

До этого не все игры были с рейтингом M [от 17 лет], но когда мы начали делать такие вещи, как Kinect Sports, и стали появляться проекты других разработчиков — Happy Action Theater [Double Fine] и танцевальные игры — это действительно открыло нам глаза на широту того, чем может быть Xbox. Я смотрю на работу по обеспечению доступности, которую мы проделали — будь то адаптивный контроллер или программное обеспечение, которое мы выпустили, — и я думаю, что можно провести прямые линии обратно к Kinect. Не конкретно само устройство, а просто то, что игровая платформа может означать для большего числа людей. И мы все еще продолжаем это путешествие.

Спенсер отмечает, что он «получал очень сердечные электронные письма» от родителей, дети которых ранее не могли играть в игры.