Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе

Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе
54-летний певец Филипп Киркоров рассказал о своем даре. В данном случае речь идет не о музыкальном или артистическом даре, а об интуиции, которая, по мнению исполнителя, досталась ему именно от покойной родительницы. Благодаря этому чудесному свойству, Филипп Киркоров всегда точно знал, с кем ему следует общаться, куда идти, какие песни петь и какие поступки совершать. Мамин дар уже не раз спасал королю поп-музыки жизнь. Например, однажды Филипп Бедросович чудом избежал авиакатастрофы. Артист должен был куда-то лететь, но потом изменил свое решение, а его самолет улетел и разбился. Подобные совершенно мистические ситуации случались в жизни Киркорова неоднократно.
Филипп Киркоров «У меня абсолютно звериное чутье», – признается исполнитель. Родительницы Филиппа Киркорова давно нет в живых, но даже с небес она продолжает помогать сыну и является его личным ангелом-хранителем – такими мыслями певец поделился в интервью «7 Дней». Также, возможно, на помощь исполнителю приходят и святые угодники. Сам артист в ответ тоже не забывает своих небесных покровителей – в знак почтения свою домашнюю часовню он украсил росписями всех святых, связанных с его семьей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite
Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite
Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox
Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox
Создатели Halo Infinite сообщили размеры загрузки – кампании и мультиплеера
Создатели Halo Infinite сообщили размеры загрузки – кампании и
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других инвесторов
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других
Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации
Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации
ЦБ Таиланда отметил риски в торговле банками цифровыми активами
ЦБ Таиланда отметил риски в торговле банками цифровыми активами
У главы РЭС в Кыргызстане нашли «подпольную» майнинг-ферму
У главы РЭС в Кыргызстане нашли «подпольную» майнинг-ферму
В Австралии заявили о планах выпуска CBDC и регулирования криптовалют
В Австралии заявили о планах выпуска CBDC и регулирования криптовалют
Конгресс США обсудит криптобиржи, стейблкоины и регулирование цифровых активов
Конгресс США обсудит криптобиржи, стейблкоины и регулирование
Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе
Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе
Татьяна Буланова заговорила о разнице в возрасте со своим возлюбленным
Татьяна Буланова заговорила о разнице в возрасте со своим возлюбленным
Даня Милохин пожаловался на Илью Авербуха
Даня Милохин пожаловался на Илью Авербуха

Топ на сегодня

Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн

Еще по теме

Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь
Филипп Киркоров не понесет ответственность за якобы сворованную песню
Дети Филиппа Киркорова попали на обложку глянцевого журнала
Филипп Киркоров поделился семейной тайной