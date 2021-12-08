Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе

54-летний певец Филипп Киркоров рассказал о своем даре. В данном случае речь идет не о музыкальном или артистическом даре, а об интуиции, которая, по мнению исполнителя, досталась ему именно от покойной родительницы. Благодаря этому чудесному свойству, Филипп Киркоров всегда точно знал, с кем ему следует общаться, куда идти, какие песни петь и какие поступки совершать. Мамин дар уже не раз спасал королю поп-музыки жизнь. Например, однажды Филипп Бедросович чудом избежал авиакатастрофы. Артист должен был куда-то лететь, но потом изменил свое решение, а его самолет улетел и разбился. Подобные совершенно мистические ситуации случались в жизни Киркорова неоднократно.Филипп Киркоров «У меня абсолютно звериное чутье», – признается исполнитель. Родительницы Филиппа Киркорова давно нет в живых, но даже с небес она продолжает помогать сыну и является его личным ангелом-хранителем – такими мыслями певец поделился в интервью «7 Дней». Также, возможно, на помощь исполнителю приходят и святые угодники. Сам артист в ответ тоже не забывает своих небесных покровителей – в знак почтения свою домашнюю часовню он украсил росписями всех святых, связанных с его семьей.