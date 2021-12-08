Филипп Киркоров опубликовал кадры с новыми членами семьи

Певец Филипп Киркоров показал свою дочь Аллу Викторию, которая держит на руках и обнимает самый ценный подарок, который она получила на 10-летие. Популярный певец Филипп Киркоров организовал роскошную вечеринку в честь 10-летия дочери. Праздник прошел в стиле фильма «Круэлла». В тот день в семье знаменитого артиста произошло пополнение. Теперь они растят двух щенков. Милых далматинцев Алле-Виктории подарили Тимати и представители Первого канала. Дочь Филиппа Киркорова очень обрадовалась таким сюрпризам. Сын певца Мартин тоже счастлив.Алла-Виктория Киркорова со щенком далматина «Урожайный декабрь в семье Киркоровых! Да! У нас прибавление в семье! 2 невероятной красоты далматина! 2! 😳 Я знаю, что это была задача особой сложности! Ведь зимой щенки этой породы - большая редкость. Далматинцы ведь не просто так…День рождения Аллы-Виктории прошло под знаком Круэллы. А тематический юбилей, естественно, подразумевает не только дресс-код, но и подарки соответствующие…И вот в нашем доме теперь 2 щенка, совсем крохи. Любимцы детей❤️»— рассказал звездный отец. «Пусть малыши растут на радость всем членам вашей дружной семьи!🙌❤️🐾», пожелала мама Тимоти, Симона Юнусова, которая и принесла в коробке 1,5-месячного далматина, привезенного с Урала.Алла-Виктория Киркорова со щенком далматина «Похоже для именинницы щенки стали самым лучшим подарком - глаза аж заблестили от чувств...😍Как это важно, чтобы ребенок получал истинное удовольствие от своего праздника😍» «Говорят, что питомцы похожи на своих хозяев. Этот щенок очень милый, с такими же задумчивыми глазками, как и у маленькой его хозяйки❤️🐕», «Самый крутой подарок для ребёнка, долматинец!👍Чудо!!!», « Настоящая радость на лице у Аллы-Виктории от щенков 🐶, а не от дорогих подарков»— откликнулись поклонники в Instagram. К слову, дочь артиста учится уже в четвертом классе, а сын — в третьем. Они ходят в международную частную школу. Дети стараются радовать папу своими успехами. Тем более, что певец внимательно следит за их успеваемостью. Согласно подсчетам журналистов, обучение наследников обходится артисту в 145 тысяч рублей на ребенка ежемесячно. Более того, при поступлении сына и дочери в школу знаменитый отец сделал обязательный единовременный взнос — по 300 тысяч рублей за Мартина и Аллу-Викторию. Артист не жалеет денег на образование детей.Филипп Киркоров с дочерью и ее друзьями Напомним, дочь знаменитого артиста появилась на свет 26 ноября 2011 года. Позднее Филипп Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его мамы Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой. А Мартин родился 29 июня 2012 года. Имя матери детей певец не раскрывает. Кстати, Филипп Киркоров признавался, что у его дочери сильный характер. И когда его нет дома, всеми руководит Алла-Виктория.