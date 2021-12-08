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Финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» стартовал в Ульяновске

Финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» стартовал в Ульяновске

С 8 по 12 декабря в Ульяновске проходит финальный этап Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021», который при поддержке Минпросвещения России проводят Российский Союз Молодежи, Правительство Ульяновской области и Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова. 

По итогам заочного этапа финалистами стали 100 школьников 9–11-х классов общеобразовательных организаций из 38 регионов России. Самыми активными регионами по количеству заявок стали Чувашская Республика, Астраханская и Ленинградская области.

Ребят ждут пять конкурсных испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов.

«Конкурс позволит создать единое пространство общения и обмена опытом для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также отметить наиболее успешных школьников», – отмечают организаторы проекта. 

Церемония награждения победителей состоится 12 декабря и будет транслироваться в прямом эфире сообщества «Ученик года» в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам конкурса будут определены два лауреата и один победитель, а также лауреаты дополнительных номинаций «Общественник года», «Интеллектуал года», «Творческая личность года», «Лидер года», «Мастер-IT года».

В состав жюри конкурса вошли представители профессионального педагогического сообщества, научных и спортивных организаций, творческих союзов, общественных объединений, имеющих опыт организации работы с молодежью и общественное признание в профессиональной сфере деятельности.

«Ученик года» входит во Всероссийский перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, Министерства просвещения Российской Федерации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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