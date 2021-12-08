Фото министра с нацистским приветствием обернулось скандалом в Швеции

Вадим Карасев

В Швеции вспыхнул громкий скандал после публикации в сети фотографии, на которой 33-летняя министр государственного управления страны Ида Каркиайнен вскинула руку в нацистском приветствии, пишет The Local.

Снимок сделан много лет назад, на нем 16-летняя Каркиайнен сидит на кухонном столе с поднятой правой рукой, в чем легко узнается характерный жест. В шведском обществе он вызвал оживленную дискуссию на фоне роста антииммигрантских настроений среди рядовых граждан и полицейских, отмечает издание.



Сама министр заявила, что уже не помнит всех обстоятельств того, как было сделано это фото. При этом она утверждает, что нацистской идеологии никогда не разделяла.

"Я была в гостях у своего "партнера". Если я это и сделала, то это была попытка иронизировать по поводу такой идеологии", - сказала Каркиайнен.

Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон после публикации скандальной фотографии провела беседу с Каркиайнен и решила за нее заступиться.

"Такие жесты демонстрируют незнание истории, и они крайне неуместны... Я полностью убеждена, что это никак не отражается на тех ценностях, в которые она верит. Сама она также очень ясно дала понять это. Доверяю ли я ей как министру? Да, безусловно", - сказала Андерсон.

33-летняя Каркиайненстала самым молодым министром в истории Швеции. До этого она 4 года была депутатом парламента страны