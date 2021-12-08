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Фурсенко: ситуация в науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно

Фурсенко: ситуация в науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно

Современная ситуация в российской науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно, но так было не всегда. Об этом на заседании проходящего в парке науки и искусства "Сириус" Конгресса молодых ученых заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Наука, как и образование, у нас недофинансированы. <…> Мне кажется, что сегодня в науке тот момент, когда можно было бы эффективно потратить большее количество денег, с результативностью, с отдачей", - сказал Фурсенко.

Помощник президента уточнил, что во многих отраслях есть деньги, которые тратятся неэффективно, и это не обязательно связано с нецелевым использованием. В науке сложилась иная ситуация, но "есть коллеги, которые занимаются не наукой, которые считают, что деньги правильнее было бы отправить по другому адресу или сложить в кубышку", сообщил он.

Фурсенко пояснил, что ранее в научной сфере также существовал риск неэффективного использования дополнительных средств. 

"В 2012 была поставлена задача существенного [увеличения] финансирования науки. Когда мы начали считать, то оказалось, что резко увеличивать не получится. Оказалось, что раздать-то можно, конечно, а раздать с высокой эффективностью - не очень", - сказал он.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. 

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

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По материалам: uposters.ru

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