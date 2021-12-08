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Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox

Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S (а также на других платформах) состоялся релиз игры Gear.Club Unlimited 2 в издании Ultimate Edition. Ранее проект Gear.Club Unlimited 2 был доступен эксклюзивно на Nintendo Switch.

Стоимость Gear.Club Unlimited 2 — Ultimate Edition на Xbox — $39,99. В это издание входит сама игра и весь дополнительный контент, который для нее выходил. Всего в игре более 250 гонок, десятки гоночных автомобилей, более 3000 километров гоночных трасс, полноценная карьера и режим Porsche Series. В игре есть и многопользовательские режимы, в том числе локальный с разделенным экраном (до 4 человек).

Gear.Club Unlimited 2 — Ultimate Edition

Путешествуйте по склонам гор, заповедным лесам, пустыням и берегам морей. Покажите всем, чего вы стоите: к вашим услугам более чем 250 гонок – чемпионатов, показательных заездов и даже Grand Prix.
Перейти в Microsoft Store

Ниже можно посмотреть геймплей игры с версии для Playstation 5:


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По материалам: newxboxone

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