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Героиня рекламы "Вкусвилла" с ЛГБТ-семьей вошла в список самых влиятельных женщин по версии BBC

Героиня рекламы "Вкусвилла" с ЛГБТ-семьей вошла в список самых влиятельных женщин по версии BBC

На днях в сети появился список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes, ну а сегодня все обсуждают аналогичный рейтинг от BBC: все потому, что в него вошла россиянка Юма — героиня нашумевшей рекламы "Вкусвилла". Напомним, что ее ЛГБТ-семья была вынуждена уехать из России в Испанию из-за волны гомофобных комментариев, которые стали появляться в сети после публикации рекламы.


Реклама "Вкусвилла"

Реклама "Вкусвилла", которая появилась в июне этого года, обернулась резонансным скандалом в соцсетях. Юма, ее дочери Мила и Алина, а также невеста Алины Ксения стали героинями проекта "Рецепты семейного счастья", в котором покупатели сети магазинов рассказывали о своих любимых товарах.

Выбор ЛГБТ-семьи вызвал немало гневных комментариев в аккаунтах "Вкусвилла". В итоге представители магазина извинились перед теми, чьи "чувства были задеты", реклама с Юмой и ее семьей была удалена. Сами женщины приняли решение эмигрировать после этого.

Мой вклад в человечество оценили! Шок прошел, могу радоваться!

— прокомментировала рейтинг Юма в инстаграме.


Юма

В рейтинг BBC также вошли многие представительницы Афганистана — они занимают почти половину списка, правда, некоторые из них фигурируют под псевдонимами и без фотографий в целях безопасности. Права женщин Афганистана оказались в центре внимания в этом году после того, как власть в этой стране перешла к талибам ("Талибан" — террористическая организация, запрещена в России).

Однако в рейтинге есть немало и хорошо знакомых широкой публике женщин. Например, модель Халима Аден, которая завершила карьеру по религиозным убеждениям, правозащитница Малала Юсуфзай, филантроп и предпринимательница Мелинда Гейтс, модельер Вера Вонг, актриса Ребел Уилсон. В целом в рейтинге есть представительницы самых разных сфер деятельности: учительницы, активистки, ученые, предпринимательницы и другие.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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