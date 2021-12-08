Гороскоп на 2022 год

Вадим Карасев

Чтобы узнать, каким будет 2022 год, можно обратиться за помощью к астрологии. Эксперты в этой области рассказали, что ждет представителей всех Знаков Зодиака в эти двенадцать месяцев.

Если кто-то притягивает к себе проблемы и негатив, то не всегда стоит искать в этом вину звезд и планет. Вполне возможно, что этот человек окружает себя неправильными людьми. Всего есть шесть причин постоянных неудач и неприятностей в жизни. Избавляйтесь от них, чтобы с легкостью достигать успеха в любом деле в 2022 году и в целом по жизни.

Овен

В 2022 году Овнам придется вынести для себя множество важных жизненных уроков. Вселенная постарается научить этих людей чему-то важному и сделать их умнее. К сожалению, порой для этого нужно что-то потерять, так что нужно готовиться к некоторым неурядицам. В работе и бизнесе не стоит доверять каждому встречному. Перед тем, как начать плотно сотрудничать с кем-то и доверять человеку свои тайны, лучше проверить деловую совместимость при помощи нумерологического расчета. В конце года Овны поймут, что стали мудрее и лучше.

Телец

У Тельцов в первые месяцы года и в конце лета может возникнуть много проблем. Времени будет катастрофически не хватать, поэтому астрологи советуют в первую очередь помнить о практиках и обрядах, которые помогут все успевать. В остальное время люди данного Знака будут с высокой вероятностью лишены переживаний. Год Тигра для них пройдет размеренно и спокойно. Один из самых полезных жизненных навыков в эти двенадцать месяцев — это умение быстро выбрасывать из головы неприятные мысли и воспоминания. Не нужно думать о негативе.

Близнецы

У Близнецов в 2022 году возникнет много ситуаций, в которых нужно будет принимать важное решение максимально быстро. Если перед этими людьми возникнет дилемма, астрологи советуют им воспользоваться помощью интуиции. События этого года станут прологом к новой жизни. Скорее всего, Близнецы почувствуют прикосновение удачи и высшего начала. Каждая сложная ситуация, событие и встреча будут важными для этих людей. Не стоит в это время плясать под чужую дудку, думая о том, как бы угодить окружающим.

Рак

Гороскоп говорит о том, что в первой половине года для Раков самой важной станет финансовая сфера жизни. Нужно посвящать время работе, отдыху, саморазвитию, а также делать несколько упражнений, которые помогут разбогатеть. Деньги — это лишь верхушка айсберга. Истинное богатство будет заключаться в возможности узнать что-то новое. Также Ракам стоит делать упор на любовной сфере, ведь она тоже будет иметь большое значение. Свести проблемы к минимуму тем, кто находится в браке или в отношениях, поможет умение слушать.

Лев

В 2022 году у Львов будет множество мелких, но весьма неприятных неудач. Лучшие практики и советы помогут им не зацикливаться на этом и продолжать идти вперед. В конечном итоге год будет очень продуктивным, поскольку между неудачами случатся не менее важные победы. Все, что нужно Львам, — это невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие. Если постоянно переживать, то может не остаться сил на работу и любовь. В отношениях с окружающими астрологи советуют людям данного Знака стремиться исключительно к благим намерениям.

Дева

Девам в год Тигра прежде всего стоит опасаться сплетен и вранья со стороны окружающих. Специальные шепотки помогут свести это к минимуму. Астрологи советуют и самим Девам как можно меньше обсуждать других людей у них за спиной. В работе люди этого Знака должны проявлять как можно больше честности. Эксперты уверены в том, что Девы смогут легко разобраться в личных вопросах, не раня при этом себя и не задевая самолюбие других людей. Если им это удастся, это повысит их авторитет, поможет завести новых друзей.

Весы

Весам нужно опасаться энергетических вампиров. Астрологи советуют помнить о семи признаках таких людей, чтобы обходить их стороной и не отдавать им свою драгоценную энергию, которую можно пустить в работу или в дела. Во второй половине года Весы могут стать ревнивее, что в целом им не свойственно. 2022 год будет очень динамичным, поэтому одни эмоции и чувства будут резко сменяться другими. Зацикливаться на плохом точно не стоит. Женщины этого Знака получат больше успехов в финансовой сфере, а мужчины станут более привлекательными для противоположного пола.

Скорпион

Скорпионам для успешного проведения 2022 года стоит избавиться от зависти, злости и обиды. Пять эффективных способов помогут им прогнать все это как можно скорее. Как только положительные эмоции начнут заменять негативные, звезды и планеты тут же начнут помогать Скорпионам в достижении самых разных целей и решении задач. Астрологи советуют людям данного Знака полагаться на факты, а не на домыслы. Это самый главный совет для тех, кто хочет изменить свою жизнь и добиться наилучших результатов во всех сферах.

Стрелец

Стрельцам, которые находятся в браке или длительных отношениях, в 2022 году стоит заняться их укреплением. В этом им помогут семь предметов, которые привлекают любовь. Одиноким представителям Знака звезды также дадут возможность добиться того, чего им хочется. Что касается финансов и работы, то тут Стрельцам понадобится толика сдержанности. В отношениях с коллегами и клиентами придется демонстрировать спокойствие. Даже небольшие конфликты могут подпортить репутацию, причем безвозвратно.

Козерог

Козероги в 2022 году будут вольны делать то, что им захочется. Звездные покровители на их стороне, так что эти люди смогут формировать события своей жизни самостоятельно. Ускорить процесс достижения целей им помогут несколько важных хитростей. Те, кто хочет изменить свою жизнь, должны приложить к этому максимум усилий. Все они окупятся, пусть и не сразу. Этот год станет временем больших приятных сюрпризов. Козероги могут встретить на своем пути большую удачу и огромный успех в любой из сфер. Их жизнь преобразится до неузнаваемости, если они этого захотят.

Водолей

У Водолеев будут периодические проблемы с фортуной. Вернуть ее в нужный момент им помогут семь быстрых ритуалов на удачу. Чтобы все получалось гораздо чаще, чем у других, Водолеям стоит доводить все свои дела до конца. Также полезно будет выполнять данные ранее обещания. Астрологи советуют им воздержаться от критики в адрес близких людей. В 2022 году нельзя лишаться их поддержки, потому что они могут оказать помощь в самый ответственный момент. Чем меньше Водолеи станут вмешиваться в жизнь окружающих, тем будет лучше. Желательно сфокусироваться на себе.

Рыбы

Рыбы — люди творчества. В год Тигра их ждет повышение продуктивности, но возможны и проблемные периоды. Если вдруг вдохновение пропадет, то вернуть его можно будет вхождением в состояние потока. Ранее мы рассказывали, как можно его достичь и удержать. В 2022 году Рыбам не стоит переоценивать своих возможностей. Нужно здраво смотреть на вещи, объективно оценивая каждую ситуацию. Чтобы избежать разочарования в людях, придется избавиться от завышенных ожиданий. Это поможет меньше расстраиваться в любовной и в деловой сферах.