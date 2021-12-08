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GTA Online получит сюжетное обновление «Контракт» с Доктором Дре

GTA Online получит сюжетное обновление «Контракт» с Доктором Дре


Rockstar объявило о новом сюжетном обновлении «Контракт», которое выйдет для игры GTA Online уже на следующей неделе — 15 декабря 2021 года. В новой цепочке заданий игроки встретят хорошо знакомого героя GTA V Франклина и популярного американского рэпера Доктора Дре.

В ближайшее время разработчики из Rockstar обещают рассказать больше о сюжетном обновлении. Известно, что игроки в ходе прохождения заданий посетят разные места в Лос-Сантосе: от трущоб до здания ФБР. Основной сюжет будет крутиться вокруг похищенного у Доктора Дре телефона с невыпущенными треками.

Помимо самой цепочки заданий, обновление «Контракт» добавит в игру новую радиостанцию, возможность развивать свое агентство для VIP-персон, новый транспорт, оружие и прочее.


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По материалам: newxboxone

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