Halo Infinite лидирует в финальном этапе голосования The Game Awards 2021 за звание «Игра года»





Голосование от пользователей за лучшую игру года в рамках The Game Awards 2021 подходит к концу — сейчас идет третий (финальный) этап голосования. Изначально было 30 возможных претендентов на звание лучшей игры года по версии игроков, сейчас их осталось всего 5.

В финале с огромным отрывом, на данный момент, лидирует игра Halo Infinite. У нее к моменту написания новости 37% голосов, ближайшим преследователем является игра Metroid Dread (21% голосов), а на третьем месте It Takes Two (17%). На четвертом месте сейчас находится Resident Evil Village (14% голосов), а замыкает пятерку игра Forza Horizon 5 (11% голосов).

Вы все еще можете проголосовать за одного из кандидатов на сайте The Game Awards.

Отметим, что полноценный релиз Halo Infinite еще даже не состоялся — игра выходит сегодня, 8 декабря.