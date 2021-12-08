Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Halo Infinite лидирует в финальном этапе голосования The Game Awards 2021 за звание «Игра года»

Halo Infinite лидирует в финальном этапе голосования The Game Awards 2021 за звание «Игра года»


Голосование от пользователей за лучшую игру года в рамках The Game Awards 2021 подходит к концу — сейчас идет третий (финальный) этап голосования. Изначально было 30 возможных претендентов на звание лучшей игры года по версии игроков, сейчас их осталось всего 5.

В финале с огромным отрывом, на данный момент, лидирует игра Halo Infinite. У нее к моменту написания новости 37% голосов, ближайшим преследователем является игра Metroid Dread (21% голосов), а на третьем месте It Takes Two (17%). На четвертом месте сейчас находится Resident Evil Village (14% голосов), а замыкает пятерку игра Forza Horizon 5 (11% голосов).

Вы все еще можете проголосовать за одного из кандидатов на сайте The Game Awards.

Отметим, что полноценный релиз Halo Infinite еще даже не состоялся — игра выходит сегодня, 8 декабря.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Мрачные оттенки, платья макси, принты: что звезды увидели на показе новой коллекции Viva Vox
Мрачные оттенки, платья макси, принты: что звезды увидели на показе
Как поймать творческое вдохновение: 8 простых методик
Как поймать творческое вдохновение: 8 простых методик
The Long Dark обновят до Xbox Series X | S и разделят на две игры
The Long Dark обновят до Xbox Series X | S и разделят на две игры
Все дополнения для Destiny 2 сегодня удаляют из Game Pass
Все дополнения для Destiny 2 сегодня удаляют из Game Pass
Halo Infinite лидирует в финальном этапе голосования The Game Awards 2021 за звание «Игра года»
Halo Infinite лидирует в финальном этапе голосования The Game Awards
Новый тизер сериала по Halo — трейлер будет на The Game Awards
Новый тизер сериала по Halo — трейлер будет на The Game Awards
Девушка показала, что находится внутри адвент-календаря Chanel за 64 тысячи рублей и ее заблокировал сам бренд и разочаровал интернет
Девушка показала, что находится внутри адвент-календаря Chanel за 64
Пользователей кредитных карт АТБ ждёт Новогодний БУМ
Пользователей кредитных карт АТБ ждёт Новогодний БУМ
Депутаты ЗС предлагают присвоить диагностическому центру имя Игоря Ушакова
Депутаты ЗС предлагают присвоить диагностическому центру имя Игоря
В Усть-Илимске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
В Усть-Илимске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
«РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию «Спишем пени»
«РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию «Спишем пени»
Осужденный скончался в больнице Иркутска после того, как поджег рукав куртки
Осужденный скончался в больнице Иркутска после того, как поджег рукав

Топ на сегодня

Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн

Еще по теме

2 игры Xbox вышли в финал голосования The Game Awards за «Игру года» от пользователей
3 игры Xbox прошли первый раунд голосования за звание «Игра года» The Game Awards 2021
Подписчики Game Pass Ultimate получат эксклюзивный набор Pass Tense в Halo Infinite
3 проекта Xbox Game Studios в голосовании The Game Awards 2021 за «Игру года» по мнению игроков