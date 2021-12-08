Halo Infinite вышла и уже доступна в Game Pass





Игра Halo Infinite официально вышла, и она уже доступна игрокам на Xbox One, Xbox Sereis X | S и PC — в Microsoft Store и Steam.

Кампания Halo Infinite сразу после релиза стала доступна в подписке Xbox Game Pass — на приставках Xbox и на PC. Мультиплеер Halo Infinite является условно-бесплатным, до этого в течение нескольких недель он был доступен игрокам в рамках бета-версии, а теперь состоялся его полноценный релиз.

Halo Infinite (кампания)

Последний луч надежды угас, человечество стоит на краю гибели, и Мастер Чиф готов сразиться с самым опасным врагом в своей жизни. Наденьте броню величайшего героя в истории человечества и отправляйтесь в эпическое путешествие по исполинскому миру-кольцу.

Перейти в Microsoft Store

Игра Halo Infinite уже получила высокие оценки от журналистов. Проект хвалят за интересную сюжетную кампанию, прохождение которой займет около 10-12 часов (без дополнительных миссий). На полное прохождение кампании Halo Infinite предстоит потратить порядка 50 часов.

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