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Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации

Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации


Человекоподобные роботы Tesla смогут компенсировать низкую рождаемость и предотвратить крах цивилизации. Об этом Илон Маск заявил во время выступления на конференции Wall Street Journal.



Отвечая на вопросы журналиста, бизнесмен прокомментировал нынешнюю нехватку рабочей силы. Он предположил, что в будущем Tesla Bot может заменить человеческий труд.


«Основа экономики — труд. […] Людей не хватает. Я считаю, что одна из самых больших угроз для цивилизации — это низкая и стремительно падающая рождаемость», — сказал Маск.


Миллиардер в очередной раз подчеркнул, что с точки зрения программного обеспечения Tesla можно считать роботехнической компанией. По его словам, их беспилотные автомобили похожи на четырехколесных роботов, использующих ИИ для навигации в реальном мире.


«Чтобы построить гуманоида, нам нужно разработать некоторые настраиваемые приводы и датчики — по сути использовать Full Self-Driving и Autopilot в человекоподобном роботе», — добавил Маск.


О сроках появления роботов Tesla бизнесмен не сообщил.


Напомним, августе Илон Маск представил человекоподобного робота Tesla Bot. По словам бизнесмена, он предназначен для выполнения «опасных, однообразных и скучных задач».


В апреле Илон Маск заявил, что Tesla станет одной из крупнейших ИИ-компанией в мире.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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