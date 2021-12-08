Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации

Человекоподобные роботы Tesla смогут компенсировать низкую рождаемость и предотвратить крах цивилизации. Об этом Илон Маск заявил во время выступления на конференции Wall Street Journal.

Отвечая на вопросы журналиста, бизнесмен прокомментировал нынешнюю нехватку рабочей силы. Он предположил, что в будущем Tesla Bot может заменить человеческий труд.

«Основа экономики — труд. […] Людей не хватает. Я считаю, что одна из самых больших угроз для цивилизации — это низкая и стремительно падающая рождаемость», — сказал Маск.

Миллиардер в очередной раз подчеркнул, что с точки зрения программного обеспечения Tesla можно считать роботехнической компанией. По его словам, их беспилотные автомобили похожи на четырехколесных роботов, использующих ИИ для навигации в реальном мире.

«Чтобы построить гуманоида, нам нужно разработать некоторые настраиваемые приводы и датчики — по сути использовать Full Self-Driving и Autopilot в человекоподобном роботе», — добавил Маск.

О сроках появления роботов Tesla бизнесмен не сообщил.

Напомним, августе Илон Маск представил человекоподобного робота Tesla Bot. По словам бизнесмена, он предназначен для выполнения «опасных, однообразных и скучных задач».

В апреле Илон Маск заявил, что Tesla станет одной из крупнейших ИИ-компанией в мире.



