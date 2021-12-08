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Инсайдер: Ubisoft работает над Splinter Cell с открытым миром

Инсайдер: Ubisoft работает над Splinter Cell с открытым миром


Известный игровой инсайдер Том Хендерсон в Twitter рассказал, что игровая франшиза Splinter Cell вскоре может вернуться с новой частью. По его словам, сейчас новая часть Splinter Cell находится на ранней стадии разработки.

Том Хендерсон отмечает, что новая Splinter Cell — это игра с открытым миром «вроде Halo Infinite». Вместе с тем он указывает, что новая Splinter Cell может быть сравнена с Assassin’s Creed, но с большим упором на стелс-элементы.


Отметим, что последняя часть Splinter Cell вышла в 2013 году. С тех пор неоднократно появлялись слухи, что может идти разработка новой части, но официально пока Ubisoft эту информацию не подтверждала.

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По материалам: newxboxone

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