Инсайдер: Ubisoft работает над Splinter Cell с открытым миром
Известный игровой инсайдер Том Хендерсон в Twitter рассказал, что игровая франшиза Splinter Cell вскоре может вернуться с новой частью. По его словам, сейчас новая часть Splinter Cell находится на ранней стадии разработки.
Том Хендерсон отмечает, что новая Splinter Cell — это игра с открытым миром «вроде Halo Infinite». Вместе с тем он указывает, что новая Splinter Cell может быть сравнена с Assassin’s Creed, но с большим упором на стелс-элементы.
Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a... You guessed it... Open World of sorts.— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021
"A more stealthy version of Assassin's Creed"
"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5
Отметим, что последняя часть Splinter Cell вышла в 2013 году. С тех пор неоднократно появлялись слухи, что может идти разработка новой части, но официально пока Ubisoft эту информацию не подтверждала.