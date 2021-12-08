Инсайдер: Ubisoft работает над Splinter Cell с открытым миром





Известный игровой инсайдер Том Хендерсон в Twitter рассказал, что игровая франшиза Splinter Cell вскоре может вернуться с новой частью. По его словам, сейчас новая часть Splinter Cell находится на ранней стадии разработки.

Том Хендерсон отмечает, что новая Splinter Cell — это игра с открытым миром «вроде Halo Infinite». Вместе с тем он указывает, что новая Splinter Cell может быть сравнена с Assassin’s Creed, но с большим упором на стелс-элементы.

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a... You guessed it... Open World of sorts.



"A more stealthy version of Assassin's Creed"



"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021



Отметим, что последняя часть Splinter Cell вышла в 2013 году. С тех пор неоднократно появлялись слухи, что может идти разработка новой части, но официально пока Ubisoft эту информацию не подтверждала.