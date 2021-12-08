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Ирина Слуцкая откровенно рассказала о разводе

Ирина Слуцкая откровенно рассказала о разводе
42-летняя фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что тяжело пережила расставание с мужем. Двукратная призерка Олимпийских игр была замужем за боксером Сергеем Михеевым. У пары двое детей – 14-летний Артем и 11-летняя Варвара. Супруги расстались после 17 лет брака. Для Ирины это стало сложным испытанием. «Мы развелись. Я знаю, что для многих семей очень актуален вопрос: «Нужно ли оставаться в браке ради ребёнка?» Каждый должен принять это важное решение сам... Для меня и моих детей развод с первым мужем был очень тяжелой историей. Я никогда не поверю, что у кого-то развод происходит тихо и мирно и без проблем», — отметила Слуцкая. В первую очередь такие перемены в жизни отражаются на детях. Для них это большой стресс, который каждый переживает его по-своему. «Кто-то замкнётся в себе, кто-то будет кричать и обвинять родителей и много других вариантов. Артёму и Варе было очень сложно после нашего развода с первым мужем. Для себя я приняла решение: мои дети не будут жить в нелюбви и скандалах родителей, а будут жить в счастливой семье, где мужчина и женщина друг друга поддерживают, любят. Я хочу, чтобы у моих детей был перед глазами пример крепкой и любящей семьи», — пояснила звезда одиночного женского катания.
Ирина Слуцкая Фигуристка приложила максимум усилий, чтобы не травмировать детей. По ее словам, она каждый день разговаривала с дочерью и сыном на эту тему. Ирина постаралась им объяснить, что развод – это не конец света. Расстались взрослые люди, но у них так же будут и мама, и папа. В итоге дети осознали, что отец их не бросил и они могут поддерживать с ним общение. «Через какое-то время нам удалось найти баланс, и все эти обиды и недопонимание сошли на нет. Больше нет недосказанностей и недоговоренностей. И дети прекрасно знают, что они могут в любой момент поехать к папе и остаться у него на любое время, конечно же, в рамках своего режима», — заверила спортсменка. Двукратная чемпионка мира летом 2018 года вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина. Вскоре у них появилась совместная дочь Кира. «Сейчас, пройдя через путь развода, я понимаю что это было лучшее решение для нас и детей. Сейчас мы живем в атмосфере гармонии и любви», — резюмировала рекордсменка чемпионата Европы, который она выигрывала семь раз. Поклонники фигуристки поддержали ее. «Развод — это начало чего-то прекрасного. Ждешь-ждешь новую любовь, и вот оно — абсолютное счастье. У меня так было, и всем желаю такого развода! Хотя лучше бы он был без детей», «Молодец, Ирина, вы сильная личность, согласна с вами. Иду по жизни с девизом: всё, что ни делается, делается к лучшему», «Развод — это всегда тяжело и горестно. Счастья вам, милая Ирочка», «Вы умничка! Это честная позиция и по отношению к себе, и к детям, что не захотели жить во вранье, создавая иллюзию нормальной семьи! Дети чувствуют враньё!» - отметили фолловеры Слуцкой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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