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Исландия ограничила энергоснабжение биткоин-майнеров

Исландия ограничила энергоснабжение биткоин-майнеров


Из-за возникшего в Исландии дефицита электроэнергии национальный производитель Landsvirkjun сократил объемы поставок некоторым крупным клиентам, включая алюминиевые заводы и дата-центры. Фирма также отклоняет все новые заявки от биткоин-майнеров, сообщает Bloomberg.


Landsvirkjun управляет 28 электростанциями, которые используют возобновляемые источники энергии.


Вице-президент по продажам и обслуживанию клиентов Тинна Траустадоттир пояснила, что нехватка электроэнергии коснулась предприятий на юго-западе страны.


Дефицит возник из-за ряда проблем, включая низкий уровень водохранилища, сбой на одной из станций и задержку поставок от стороннего производителя. Свою роль сыграл и рекордный спрос, добавила она.


Крупнейшими клиентами Landsvirkjun являются алюминиевые заводы — этот металл является одним из наиболее энергоемких в производстве. Предприятия появились в стране несколько десятков лет назад благодаря низким тарифам на электроэнергию.


Майнеры криптовалют стали участниками промышленного ландшафта Исландии в последние годы. В числе открывших на острове фермы значатся компании HIVE Blockchain Technologies, Genesis Mining и Bitfury Holding.


Траустадоттир подчеркнула, что ограничения вступили в силу 7 декабря, а все запросы на электроснабжение от новых клиентов-майнеров теперь отклоняются.


Как и Швеция с Норвегией, Исландия является популярным направлением для криптодобычи из-за низких цен на электроэнергию и обилия возобновляемых источников.


В 2021 году обострилось внимание к воздействию майнинга биткоина на экологию. Немалую роль в этом сыграло решение Tesla приостановить прием BTC в качестве оплаты электрокаров через три месяца после открытия опции — в компании сослались на углеродный след биткоина.


https://forklog.com/mnogo-shuma-iz-nichego-pochemu-problema-vliyaniya-bitkoina-na-ekologiyu-preuvelichena/

Напомним, регуляторы Швеции предложили запретить майнинг биткоина в Евросоюзе из-за его "энергоемкого способа".


В правительстве Норвегии заявили, что рассмотрят инициативу коллег из Швеции.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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