Исландия ограничила энергоснабжение биткоин-майнеров

Из-за возникшего в Исландии дефицита электроэнергии национальный производитель Landsvirkjun сократил объемы поставок некоторым крупным клиентам, включая алюминиевые заводы и дата-центры. Фирма также отклоняет все новые заявки от биткоин-майнеров, сообщает Bloomberg.

Landsvirkjun управляет 28 электростанциями, которые используют возобновляемые источники энергии.

Вице-президент по продажам и обслуживанию клиентов Тинна Траустадоттир пояснила, что нехватка электроэнергии коснулась предприятий на юго-западе страны.

Дефицит возник из-за ряда проблем, включая низкий уровень водохранилища, сбой на одной из станций и задержку поставок от стороннего производителя. Свою роль сыграл и рекордный спрос, добавила она.

Крупнейшими клиентами Landsvirkjun являются алюминиевые заводы — этот металл является одним из наиболее энергоемких в производстве. Предприятия появились в стране несколько десятков лет назад благодаря низким тарифам на электроэнергию.

Майнеры криптовалют стали участниками промышленного ландшафта Исландии в последние годы. В числе открывших на острове фермы значатся компании HIVE Blockchain Technologies, Genesis Mining и Bitfury Holding.

Траустадоттир подчеркнула, что ограничения вступили в силу 7 декабря, а все запросы на электроснабжение от новых клиентов-майнеров теперь отклоняются.

Как и Швеция с Норвегией, Исландия является популярным направлением для криптодобычи из-за низких цен на электроэнергию и обилия возобновляемых источников.

В 2021 году обострилось внимание к воздействию майнинга биткоина на экологию. Немалую роль в этом сыграло решение Tesla приостановить прием BTC в качестве оплаты электрокаров через три месяца после открытия опции — в компании сослались на углеродный след биткоина.

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Напомним, регуляторы Швеции предложили запретить майнинг биткоина в Евросоюзе из-за его "энергоемкого способа".

В правительстве Норвегии заявили, что рассмотрят инициативу коллег из Швеции.