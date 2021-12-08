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Эксперт: инфляция в России импортируется из-за рубежа

Эксперт: инфляция в России импортируется из-за рубежа

20:25  Автор: Жанна Звягина



Экономист Михаил Хазин в эфире ОСН в среду объяснил причины ускоренного роста инфляции в России.

Ранее Федеральная служба государственной статистики сообщила, что годовая инфляция в стране в ноябре ускорилась до 8,4% после октябрьских 8,13%. В месячном выражении цены увеличились на 0,96%.

Хазин считает, что в значительной степени инфляция в стране импортируется из-за рубежа, из-за чего происходит рост цен на продукты.

«У нас открытые границы, и по этой причине у нас, что называется, экспортируется инфляция в ниши. В США инфляция монетарная и структурная. И в результате резкого роста цен там, импортные товары, которые к нам поступают, не могут не расти в цене, потому что люди, которые их поставляют, они же их покупают по тем ценам», — сказал эксперт.

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Еще одной причиной Хазин назвал финансовую зависимость многих российских компаний от Запада. Предприятия, которые получают финансирование из других стран, пытаются увеличить доход, поскольку от этого зависит рейтинг компании. При этом в России невозможно развить импортозамещающие технологии на рынке, поскольку Международный валютный фонд не позволяет вывозить капитал и создавать внутренние источники развития, отметил эксперт.



#цены #продукты #в регионах


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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