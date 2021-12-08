Юлия Барановская показала красавчика сына и рассказала о нем

Ведущая Юлия Барановская похвасталась своим сыном Артемом. Телеведущая никогда не была официально замужем, зато родила трех детей от футболиста Андрея Аршавина, прожив с ним 9 лет. Сегодня телеведущая поделилась кадрами со старшим сыном Артемом, сопроводив их трогательным поздравлением. «Тебе сегодня 16 лет, и сегодня 16 лет, как я впервые стала мамой благодаря тебе. Всю ночь рылась в старых фото, пересматривала видео, ревела и не понимала, как же ты так быстро вырос», — удивляется Юлия. Она назвала Артема «уникальным ребенком» и объяснила, почему она так считает. «Ты уникальный ребенок, который не дает сердцу матери бешено стучать в страхе за тебя, мое сердце бешено стучит только от любви и благодарности к тебе. Ты с самого рождения какой-то очень взрослый и рассудительный, очень ответственный и воспитанный (не моя заслуга, ты таким родился). Ты ни разу за 16 лет у меня ничего не попросил, ни разу. А я никогда не проверяла твою домашнюю работу, никогда, я просто знаю, что она сделана. Я вообще тебя никогда и ни в чем не проверяла…» — сделала поразительное признание Юлия, ведь редко кому из родителей так везет. Тем более мама воспитывает его фактически одна.Юлия Барановская с сыном «Спасибо тебе, что я твоя мама, это такое счастье иметь такого сына, как ты. Прости меня, что редко говорю тебе, как сильно я тебя люблю. Очень прошу и молюсь — будь всегда здоров и очень счастлив, лови каждый момент этой жизни, они все прекрасны», — поблагодарила сына Юлия Барановская. Андрей Аршавин и Юлия Барановская познакомились в 2003 году. Пара девять лет прожила в незарегистрированном браке. За это время в семье родилось двое детей: 7 декабря 2005-го на свет появился Артем, а 3 апреля 2008-го — дочь Яна. В 2013 году, когда гражданская супруга была беременна третьим ребенком, Андрей закрутил роман с журналисткой Алисой Казьминой и ушел из семьи. Стоит отметить, что после ухода Андрея от Юлии футболист практически не принимал участия в воспитании детей. Наладить контакт с ними отношения Аршавин решил лишь после расставания с Алисой Казьминой.