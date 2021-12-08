Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году

Вадим Карасев

Украшение елки — пожалуй, самый приятный обряд, который поможет не только подготовить дом к праздникам, но и привлечь позитивные перемены. Узнайте о том, какие елочные украшения будут актуальны на 2022 год, и как с их помощью привлечь удачу, финансы и любовь.

Украшать новогоднюю ель принято всей семьей, и такое времяпровождение укрепляет семейные узы, поднимает настроение и создает праздничную атмосферу в доме. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают выбирать украшения, которые изменят жизнь к лучшему в новом 2022 году, а также помогут привлечь нужные перемены и обрести благополучие.

Елочные игрушки для привлечения любви в 2022 году

Привлечь любовь помогают парные игрушки, однако в год Тигра стоит избегать красного цвета. Привычные сердечки можно заменить парными фигурками ангелочков, искусно вырезанными снежинками молочных и пудрово-розовых оттенков, а также натуральными шишками с семенами.

В 2022 году приветствуется экологичный стиль, поэтому елочные украшения можно выполнить своими руками. Для того чтобы укрепить семейные узы, можно повесить на веточку ели гроздь оранжевой рябины.

Не остаться в новом году без взаимных чувств помогут и бантики, колокольчики или бабочки. Их можно вырезать из бумаги или подобрать игрушки на новогодних ярмарках.

Украшения для привлечения удачи в год Водяного Тигра

Внимание капризной Фортуны привлекут ели, украшенные гармонично без хаотичного расположения игрушек. В 2022 году не нужно завешивать ель мишурой — лучше оставить несколько однотонных шаров и добавить невидимую гирлянду, подчеркивающую красоту пушистых веток.

Удача не обойдет стороной, если нарядить лесную красавицу матовыми шарами природных оттенков: зеленые, голубые и серебристые оттенки будут сочетаться на ветвях и создадут атмосферу гармонии и умиротворения.

Привлечь удачу, безусловно, поможет и фигурка главного виновника торжества — Тигра. В семьях подрастающее поколение может нарисовать величественное животное и положить рисунки под праздничное дерево, слепить фигурку из глины или пластилина. Такой декор будет лучшим спутником успеха и процветания.

Игрушки, привлекающие финансовую удачу в 2022 году

Не стоит вешать на елку деньги или купюры. Привлечь финансовую удачу лучше всего с помощью копилки, расположенной под стволом дерева. В нее кладут несколько монет, а после праздников продолжают наполнять.

Привлечь деньги помогут украшения желтых и зеленых оттенков, но если стиль не позволяет, то к стволу можно примотать зеленую купюру. Она не будет выделяться, однако после праздников станет настоящим денежным магнитом. Эту купюру не тратят и используют как талисман для привлечения финансов.