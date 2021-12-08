Как поймать творческое вдохновение: 8 простых методик

Вадим Карасев

Творческое вдохновение нужно не только тем, кто занят в сфере искусства. Творческий образ мышления нужен представителям большого числа профессий. Если вы испытываете недостаток вдохновения, воспользуйтесь описанными ниже методиками.

Ранее мы рассказывали о том, как раскрыть денежный канал. Точно так же вы можете поймать и творческий порыв, раскрыть полностью свои возможности. Это достаточно просто, если знать, что именно нужно делать.

Медитации

Медитируйте почаще. Старайтесь очищать свои мысли от негатива и избавляться от сомнений. Чем меньше различного «мусора» в вашей голове, тем выше вероятность породить какую-то гениальную идею. Тут же следует отметить важность отдыха. Когда вы релаксируете, вы освобождаете свое сознание от переживаний, восстанавливаете энергетику, а творческий процесс требует больших затрат сил.

Путешествия и смена обстановки

Поездки и смена обстановки очень благотворно влияют на чакры. Старайтесь посещать новые места, другие города и страны. Это будет вас сильно вдохновлять. Большинство писателей и художников путешествует, потому что они понимают, что это дарит им новые эмоции, а там, где новые эмоции, всегда есть новое вдохновение.

Общайтесь с новыми людьми

Новые люди в вашей жизни способны принести вам много позитива и вдохновить на что-то новое. Не упускайте возможности познакомиться с кем-то интересным, ведь каждый человек — это отдельная Вселенная, в которой таятся интересные мысли, взгляды. Если вы не очень любите общаться, смотрите интервью с известными бизнесменами, творческими людьми. Их образ мышления может направить вас по верному пути.

Делайте то, что вас радует

Вдохновение не приходит к человеку, когда он разбит и лишен позитива. Да, многие творческие личности вдохновляются трудностями, неразделенной любовью, проблемами в семье и в работе и так далее, но это не значит, что вы сможете так же.

Занимайтесь спортом и больше двигайтесь

Гуляйте на свежем воздухе, делайте различные упражнения, занимайтесь йогой, посещайте спортзал. Кажется, что это никак не связано с творческим вдохновением, но это не так. На самом деле, когда человек находится в движении и постоянно поддерживает себя в тонусе, это очень благотворно сказывается на его интеллекте, настроении и существенно повышает энергетику в целом.

Следите за здоровьем

Только кажется, что сигареты и алкоголь помогают в творческих порывах и в работе. На самом деле, они не просто мешают, а могут убить на корню полет мысли, вдохновение. Любые вредные привычки закрывают чакры, уничтожая весь энтузиазм.

Пробуйте нечто новое

Без новых дел не будет и нового вдохновения. Человек, который занимается каждый день одним и тем же, обречен на творческий дефицит. Обязательно пробуйте что-то новое. Займитесь игрой на музыкальном инструменте, попробуйте рисовать. Чем больше вы будете экспериментировать, тем лучше для вас. Это работает не только в долгосрочной перспективе. Смена деятельности очень полезна в те моменты, когда вы устали. Например, вы работаете пятый час кряду, поэтому у вас просто пропадает желание творить. Поделайте что-то другое — это вернет вам вдохновение.

Любовь

Если вы одиноки, найдите себе музу в виде любимого человека. Как говорил один известный писатель: «Если у вас пропало вдохновение и вы не знаете, чем себя занять, просто влюбитесь».