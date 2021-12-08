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Клара Новикова откровенно рассказала о раке

Клара Новикова откровенно рассказала о раке
Актриса Клара Новикова решила рассказать о своем страшном недуге. Артистка много лет радует поклонников юмористическими выступлениями, а также игрой в спектаклях. Однако мало кто знает, какие личные трагедии переживает звезда. В недавнем интервью она рассказала подробности страшного диагноза. Клара Новикова дала откровенное интервью Катерине Гордеевой. Журналистка расспросила собеседницу об онкологическом заболевании, которое та, к счастью, поборола еще 20 лет назад. И в частности о том, как изменилась ее жизнь после перенесенного недуга. «Когда профессор, который меня оперировал, сказал: «Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь». Я ему: «Что? Не было того, что вы предполагали?» А предполагалось самое плохое. Он ответил: «Я не знаю, как все сложится. Но знаю, что каждый день в медицине происходят открытия, изобретаются лекарства, которые продлят жизнь человеку». Вот с этим я живу. Я ничего не перестала делать. Выхожу на сцену, летаю самолетами, езжу поездами…» — заявила артистка.
Клара Новикова Она добавила, что на ее теле остались напоминания о раке груди, которые порой вызывают комплексы. Однако звезда не перестает радоваться жизни и поддерживать других. «Может быть, я бы носила что-то другое из одежды, — делилась Новикова. — Сейчас есть пластика, я к ней не прибегала. Если я узнаю, что у кого-то есть такая проблема, то буду там первой, чтобы сказать: «Посмотри на меня». Тем не менее, артистка опасается рецидива, поэтому старается мудро распределять подаренное время. «Я бы сделала больше. Играла бы в театре, я бы не ленилась. Очень многое от лени. Отмахиваешься, мол, потом. А потом не получается», — рассуждала она в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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