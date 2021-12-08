Комитет ЗС одобрил выделение средств муниципалитетам Иркутской области

Комитет по бюджету Заксобрания Иркутской области рекомендовал принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в региональный бюджет 2021 года. Речь идет о дополнительной финансовой помощи муниципалитетам, сообщает пресс-служба Закосбрания Приангарья.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова пояснила, что в текущих уточнениях бюджета пропорционально увеличиваются доходы и расходы. На 1,3 миллиарда рублей предлагается увеличить софинансирование средств федерального бюджета на строительство в Иркутской области детских садов. Еще 681,1 миллиона рублей предполагается направить на строительство жилых домов в Тулуне. Кроме того, 1,5 миллиарда рублей в соответствии с законопроектом будут направлены на поддержку местных бюджетов. Из них около 1 миллиарда рублей составит дотация для городских округов и муниципальных районов, 459 миллиона – субсидия на выравнивание поселений.

По словам председателя комитета Натальи Дикусаровой, решение о выделении средств муниципалитетам было принято губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым на заседании регионального совета, прошедшем в конце ноября. Заксобрание оперативно организовало проведение сессии, чтобы максимально быстро распределить средства и довести их до территорий.

Парламентарии обратили внимание на обращение нескольких муниципалитетов о нехватке средств субвенции на образование для выплаты заработной платы за декабрь в декабре. Было решено точечно отработать эти вопросы с каждым МО. По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять проект закона "О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении. Предполагается, что он будет рассмотрен в трех чтениях на сессии Заксобрания 10 декабря.

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